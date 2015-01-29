去年完成建设投资8088亿元 实现投资目标--铁路总公司

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透北京1月29日 - 中国铁路总公司周四召开工作会议表示，去年中国完成铁路建设投资8,088亿元人民币，而新线投产达到8,427公里的历史最高纪录。
根据原先设定的目标，2014年计划完成铁路投资8,000亿元，投产新线里程7,000公里。实际完成铁路投资金额为2010年来的新高。
铁路总公司官网刊登的新闻稿援引总经理盛光祖在会上称，中国铁路营业里程已达11.2万公里，其中高铁1.6万公里；客货运输改革取得重要突破，旅客发送量23.2亿人，增长12%，已连续两年增幅超过百分之十。
他强调今年将强化铁路建设组织管理，确保完成“十二五”铁路建设任务。以中西部地区铁路建设为重点，切实做好铁路建设各项工作，确保完成全年建设任务，并深化铁路投融资体制改革。
同时要加快铁路“走出去”步伐，落实国家“一带一路”战略和对铁路“走出去”的部署，以拓展国外高速铁路建设市场为重点，大力推进铁路“走出去”，进一步提升中国铁路的国际竞争力。
国务院上日召开的常务会议提出，加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”，推进国际产能合作、创新对外合作模式，探索采取合资、公私合营等投资运营方式。
以下为最近几年全国铁路投资情况一览:
固定资产投资 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
金额(亿元) 8,088 6,658 6,310 5,863 8,427 7,045 4,168
另据国内媒体财新网援引铁总会议报导，今年计划完成铁路投资8,000亿元以上，与2014年保持同样强度和水平。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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