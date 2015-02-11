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中国财经 | 2015年 2月 11日 星期三 09:50 BJT

中国北车称中国正与28个国家商谈高铁项目

路透中国唐山2月11日 - 中国铁路及轨道交通设备制造商--中国北车股份有限公司 601299.SS6199.HK周三称，中国正在与美国、俄罗斯和巴西等28个国家洽谈高铁项目。

中国北车称，其去年的海外销售达30亿美元，较上年增长68.6%，其设备销往84个国家和地区。(完)

(编译 张荻； 审校 杜明霞)

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