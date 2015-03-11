中国南车与北车称合并方案通过境外反垄断审查

路透上海3月11日 - 中国南车(601766.SS)(1766.HK)和中国北车601299.SS6199.HK周三同时公告，二者合并已获得境外反垄断审查机构批准。

中国南车刊登在上海证券交易所的公告称，“近日获得了根据当地法律的规定需要在本次合并完成之前获得的所有必要的境外反垄断审查机构的批准，包括澳大利亚、德国、巴基斯坦、新加坡反垄断审查机构的批准，该等批准均未附加条件或义务。”

该公司并表示，尽管取得了上述进展，但本次合并的实施仍受限于《合并协议》规定的其他生效条件和实施条件的满足，包括中国证监会对本次合并涉及的相关事项核准、中国南车作为换股对价发行中国南车H股获得香港联交所的上市批准等。

此前两公司公布的吸收合并方案为，中国南车将以换股的形式吸收合并中国北车，换股比例为1:1.1，即每一股中国北车股票换取1.1股中国南车股票。

中国南车A股周二收报13.14元人民币，三个月来累计上涨126.55%；其港股同日收报9.35港元，三个月来累计上涨18.5%。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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