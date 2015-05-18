中国发改委批复四项铁路和两项城市轨交项目 总投资逾2,400亿元

路透北京5月18日 - 中国国家发展和改革委员会周一批复济南至青岛高速铁路等四项铁路建设项目，以及两项城市轨道交通的近期建设规划，总投资2,435.77亿元人民币。

发改委网站新闻稿显示，获批的济南至青岛高速铁路新建项目线路全长307.8公里，规划输送能力为单向5,000万人/年，总投资599.8亿元；项目资本金占总投资的50%，其中山东省承担资本金的80%，中国铁路总公司承担另外20%。资本金以外的资金利用国内银行贷款解决。

此外，为改善苏北地区交通运输条件，发改委批复新建徐州至淮安至盐城铁路项目建议书，投资总额414.9亿元，正线全长314公里。

发改委同时还批复，新建通辽至京沈高铁新民北站铁路项目，正线全长197公里，投资预估算总额220.1亿元；新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路项目，正线全长164.9公里，投资预估算总额为204.4亿元。

同时获批的还有四川成都市和广西南宁市两项城市轨道交通的近期建设规划。其中最新批复的成都轨交建设项目调整方案较原方案共增加投资467.2亿元。

南宁轨交建设规划则涉及总投资额度529.37亿元，其中资本金比例40%，由南宁市财政资金解决。资本金以外的资金采用国内银行贷款等融资方式解决。

国家统计局数据显示，前四月固定资产投资增速创下近15年新低12%，其中基础设施投资同比增长20.4%，比全部投资增速高8.4个百分点，但比1-3月却大幅回落2.7个百分点。（完）

浏览发改委批复详细内容，请点选发改委网站：www.ndrc.gov.cn/

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。