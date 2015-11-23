中国发改委批复银川至西安铁路高铁项目 投资估算805.12亿元

路透北京11月23日 - 中国国家发展改革委周一批复关于新建银川至西安铁路调整可行性研究报告，铁路等级为高速铁路，项目投资估算总额805.12亿元人民币，其中工程投资769.12亿元，机车车辆购置费36.00亿元。

刊登在发改委的公告称，为加强宁夏、甘肃与关中地区的快速联系，完善区域高速铁路网布局，原则同意对新建银川至西安铁路项目建设方案进行调整，线路自宁夏自治区银川站引出，经灵武、吴忠、太阳山，甘肃省环县、庆城、庆阳，陕西省彬县、礼泉，引入西安枢纽西安北站，正线全长约618公里。

资金来源：项目资本金占50%、计402.6亿元，其中宁夏自治区、甘肃省和陕西省分别出资79亿元、34亿元、36.5亿元（均含征地拆迁费用），并负责境内段征地拆迁工作，征地拆迁费用依照国家及地方政府有关规定，经股东各方认可后分别计入项目省方股份。

其余253.1亿元由中国铁路总公司利用铁路发展基金出资（含中央预算内投资70.54亿元，其余中央资金部分另行研究确定）。资本金以外的资金使用世界银行贷款2亿美元，其余利用国内银行贷款解决。世行贷款本息（费）由铁路总公司负责偿还。 中国铁路总公司和宁夏自治区、甘肃、陕西省按照《公司法》组建合资公司作为项目法人，负责项目建设和运营管理。建设工期五年。（完）

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