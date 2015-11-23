中国发改委批复银川至西安铁路高铁项目 投资估算805.12亿元

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月23日 - 中国国家发展改革委周一批复关于新建银川至西安铁路调整可行性研究报告，铁路等级为高速铁路，项目投资估算总额805.12亿元人民币，其中工程投资769.12亿元，机车车辆购置费36.00亿元。
刊登在发改委的公告称，为加强宁夏、甘肃与关中地区的快速联系，完善区域高速铁路网布局，原则同意对新建银川至西安铁路项目建设方案进行调整，线路自宁夏自治区银川站引出，经灵武、吴忠、太阳山，甘肃省环县、庆城、庆阳，陕西省彬县、礼泉，引入西安枢纽西安北站，正线全长约618公里。
资金来源：项目资本金占50%、计402.6亿元，其中宁夏自治区、甘肃省和陕西省分别出资79亿元、34亿元、36.5亿元（均含征地拆迁费用），并负责境内段征地拆迁工作，征地拆迁费用依照国家及地方政府有关规定，经股东各方认可后分别计入项目省方股份。
其余253.1亿元由中国铁路总公司利用铁路发展基金出资（含中央预算内投资70.54亿元，其余中央资金部分另行研究确定）。资本金以外的资金使用世界银行贷款2亿美元，其余利用国内银行贷款解决。世行贷款本息（费）由铁路总公司负责偿还。 中国铁路总公司和宁夏自治区、甘肃、陕西省按照《公司法》组建合资公司作为项目法人，负责项目建设和运营管理。建设工期五年。（完）
详情点选发改委官网(www.ndrc.gov.cn/gzdt/)
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)