中铁股份和中铁二局筹划重大资产整合 股票今起停牌

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月14日 - 中国国企改革浪潮之下，中铁股份有限公司(601390.SS)和中铁二局股份有限公司(600528.SS)周一同时公告，两公司之间正筹划重大资产重组，自今日起双双停牌。
中国证券报当日报导引述分析人士称，随着国资国企改革进一步推进，通过资本市场改革是理想途径之一，集团核心资产注入、整体上市、跨集团借壳等都是重要形式。未来国企层面改革将加速开展，资本市场将在国企改革中发挥重要作用，国企并购重组浪潮或涌现。
中国中铁是中铁二局的间接控股股东。此前证券市场上比较重大的大型国企合并事件包括：由中国南车和中国北车合并而成的中国中车(1766.HK)(601766.SS)。
中证报并援引中金公司称，个股方面，首先关注已公布试点的六家央企及旗下上市公司，包括中粮集团、中国建材、中国医药集团、国家开发投资公司、中国节能环保集团、新兴际华集团，旗下内地香港两地上市公司共34家。
中国中铁(0390.HK)和中铁二局公告均表示，将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的五个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
中国中铁A股上周五收报11.20元人民币，一个月来累计下跌22.27%，中铁二局同日收报11.96元，近一个月累计下跌28.59%。
国务院周日发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。[nL4S11J09Z](完)
参看公告详情，可点选上海证券交易所
(发稿 李宏薇 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。