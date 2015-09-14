中铁股份和中铁二局筹划重大资产整合 股票今起停牌

路透上海9月14日 - 中国国企改革浪潮之下，中铁股份有限公司(601390.SS)和中铁二局股份有限公司(600528.SS)周一同时公告，两公司之间正筹划重大资产重组，自今日起双双停牌。

中国证券报当日报导引述分析人士称，随着国资国企改革进一步推进，通过资本市场改革是理想途径之一，集团核心资产注入、整体上市、跨集团借壳等都是重要形式。未来国企层面改革将加速开展，资本市场将在国企改革中发挥重要作用，国企并购重组浪潮或涌现。

中国中铁是中铁二局的间接控股股东。此前证券市场上比较重大的大型国企合并事件包括：由中国南车和中国北车合并而成的中国中车(1766.HK)(601766.SS)。

中证报并援引中金公司称，个股方面，首先关注已公布试点的六家央企及旗下上市公司，包括中粮集团、中国建材、中国医药集团、国家开发投资公司、中国节能环保集团、新兴际华集团，旗下内地香港两地上市公司共34家。

中国中铁(0390.HK)和中铁二局公告均表示，将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的五个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

中国中铁A股上周五收报11.20元人民币，一个月来累计下跌22.27%，中铁二局同日收报11.96元，近一个月累计下跌28.59%。

国务院周日发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。[nL4S11J09Z](完)

参看公告详情，可点选上海证券交易所

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(发稿 李宏薇 审校 曾祥进)

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