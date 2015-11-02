中国发改委批复新建郑州至周口至阜阳高铁 投资总额427亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月2日 - 中国国家发展和改革委员会周一发布关于新建郑州至周口至阜阳高速铁路可行性研究报告的批复，项目总投资427.2亿元人民币，以完善中部地区铁路网布局，强化西北与华东地区快速客运通道，促进区域经济协调发展。
该线路自郑州南站引出，经河南郑州、开封、许昌、周口，安徽省阜阳，接入商合杭铁路阜阳西站，全长277公里。铁路等级为高速铁路。设计运输能力5,000万人/年，建设工期四年。
项目总投资427.2亿元，其中工程投资394.9亿元，动车组购置费32.3亿元。其中：资本金占总投资的50%，计213.6亿元，河南省、安徽省分别承担境内段资本金的40%（含境内征地拆迁费用），征地拆迁费用经投资各方认可后计入项目省方股份。其余资本金由中国铁路总公司使用铁路发展基金等解决（中央资金部分另行研究）。资本金以外的资金利用国家开发银行等国内银行贷款。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。