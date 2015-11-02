中国发改委批复新建郑州至周口至阜阳高铁 投资总额427亿元

路透北京11月2日 - 中国国家发展和改革委员会周一发布关于新建郑州至周口至阜阳高速铁路可行性研究报告的批复，项目总投资427.2亿元人民币，以完善中部地区铁路网布局，强化西北与华东地区快速客运通道，促进区域经济协调发展。

该线路自郑州南站引出，经河南郑州、开封、许昌、周口，安徽省阜阳，接入商合杭铁路阜阳西站，全长277公里。铁路等级为高速铁路。设计运输能力5,000万人/年，建设工期四年。

项目总投资427.2亿元，其中工程投资394.9亿元，动车组购置费32.3亿元。其中：资本金占总投资的50%，计213.6亿元，河南省、安徽省分别承担境内段资本金的40%（含境内征地拆迁费用），征地拆迁费用经投资各方认可后计入项目省方股份。其余资本金由中国铁路总公司使用铁路发展基金等解决（中央资金部分另行研究）。资本金以外的资金利用国家开发银行等国内银行贷款。（完）