中国发改委批复建设安徽合肥-安庆铁路 总投资334亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月16日 - 中国国家发改委日前批复同意建设安徽合肥至安庆铁路，项目总投资334亿元人民币，以完善区域路网布局，促进皖江城市带开发。
发改委网站周一刊登通知称，资本金占总投资的50%，计167亿元，安徽省承担资本金的80%（含征地拆迁费用），其余资本金由中国铁路总公司使用铁路发展基金等解决；资本金以外的资金使用国家开发银行等国内银行贷款。
该线路自新合肥西站引出，终点至新安庆西站，正线全长162.58公里，为设计速度350公里/小时的高速铁路。同时修建宁西货车外绕线51.55公里、合九货车联络线32.8公里等相关工程。（完）
欲览发改委通知全文，请点击发改委网站链接 here
(发稿 乔艳红；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。