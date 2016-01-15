中国发改委：新建北京至霸州铁路可行性报告获批 总投资274.3亿元

路透北京1月15日 - 中国国家发展和改革委员会称，同意建设北京至霸州铁路，项目总投资274.3亿元人民币，以落实京津冀协同发展战略，完善区域铁路通道布局。

发改委网站刊登的新闻稿指出，项目总投资中工程投资266.3亿元，动车组购置费8亿元。资金来源是资本金占总投资的50%，其中北京市承担境内段征地拆迁费用约48.8亿元，河北省出资41.65亿元；其余46.7亿元由中国铁路总公司利用铁路发展基金出资。资本金以外的资金使用国内银行贷款。

新闻稿指出，京张城际铁路有限公司作为项目法人，负责项目建设和运营管理。北京至霸州城际铁路的规划运输能力为5,000万人/年。建设工期3.5年。

关于新建的北京至霸州城际铁路，线路起自北京枢纽李营站，向南经黄村、北京新机场、河北廊坊永清县至霸州市，全长78.24公里。全线设黄村、新机场、永清西、霸州等4座车站。同步建设廊坊动车运用所。

发改委还指出，下一步工作要进一步优化机场站方案，研究落实机场地下站运营组织和安全措施；统筹研究机场与铁路共建部分的施工组织方案。并抓紧实施北京枢纽李营至北京西站既有线改造工程，确保与本项目同步建成。

中国国家发展改革委本周一表示，将杭州至温州高铁等八项铁路项目列入社会资本投资示范项目，打通社会资本投资建设铁路“最后一公里”，探索并形成可复制推广的成功经验，拓宽铁路投融资渠道。（完）