中国发改委：新建北京至霸州铁路可行性报告获批 总投资274.3亿元

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月15日 - 中国国家发展和改革委员会称，同意建设北京至霸州铁路，项目总投资274.3亿元人民币，以落实京津冀协同发展战略，完善区域铁路通道布局。
发改委网站刊登的新闻稿指出，项目总投资中工程投资266.3亿元，动车组购置费8亿元。资金来源是资本金占总投资的50%，其中北京市承担境内段征地拆迁费用约48.8亿元，河北省出资41.65亿元；其余46.7亿元由中国铁路总公司利用铁路发展基金出资。资本金以外的资金使用国内银行贷款。
新闻稿指出，京张城际铁路有限公司作为项目法人，负责项目建设和运营管理。北京至霸州城际铁路的规划运输能力为5,000万人/年。建设工期3.5年。
关于新建的北京至霸州城际铁路，线路起自北京枢纽李营站，向南经黄村、北京新机场、河北廊坊永清县至霸州市，全长78.24公里。全线设黄村、新机场、永清西、霸州等4座车站。同步建设廊坊动车运用所。
发改委还指出，下一步工作要进一步优化机场站方案，研究落实机场地下站运营组织和安全措施；统筹研究机场与铁路共建部分的施工组织方案。并抓紧实施北京枢纽李营至北京西站既有线改造工程，确保与本项目同步建成。
中国国家发展改革委本周一表示，将杭州至温州高铁等八项铁路项目列入社会资本投资示范项目，打通社会资本投资建设铁路“最后一公里”，探索并形成可复制推广的成功经验，拓宽铁路投融资渠道。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)