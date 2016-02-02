中国发改委批复建设福建建宁至冠豸山段铁路 总投资111亿元

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月2日 - 中国国家发改委日前批复同意建设福建省浦城至梅州铁路建宁至冠豸山段，项目总投资110.96亿元人民币。
发改委网站周二刊登批复全文并称，该项目工程投资108.56亿元，机车车辆购置费2.4亿元；福建省承担征地拆迁费用13亿元，并负责征地拆迁工作。
中国铁路总公司承担资本金48.98亿元，使用自有资金等解决，中央资金安排另行研究；银行贷款48.98亿元，使用国家开发银行等国内银行贷款。
该项目线路起自既有向莆铁路建宁县北站，经三明市建宁县、宁化县、清流县和龙岩市连城县，终至赣龙铁路冠豸山站，正线长约162公里。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)