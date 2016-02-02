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中国财经 | 2016年 2月 2日 星期二 11:47 BJT

中国发改委批复建设福建建宁至冠豸山段铁路 总投资111亿元

路透北京2月2日 - 中国国家发改委日前批复同意建设福建省浦城至梅州铁路建宁至冠豸山段，项目总投资110.96亿元人民币。

发改委网站周二刊登批复全文并称，该项目工程投资108.56亿元，机车车辆购置费2.4亿元；福建省承担征地拆迁费用13亿元，并负责征地拆迁工作。

中国铁路总公司承担资本金48.98亿元，使用自有资金等解决，中央资金安排另行研究；银行贷款48.98亿元，使用国家开发银行等国内银行贷款。

该项目线路起自既有向莆铁路建宁县北站，经三明市建宁县、宁化县、清流县和龙岩市连城县，终至赣龙铁路冠豸山站，正线长约162公里。（完）

欲览详情，请点击国家发改委网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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