中国铁路：2016年目标完成固定资产投资8000亿元 与上年目标持平--新华

路透北京1月17日 - 中国铁路总公司总经理盛光祖周日表示，今年将保持铁路建设投资规模，目标完成固定资产投资8,000亿元人民币，并加大以中西部地区为重点的铁路建设力度。

这一投资目标与去年一致，而去年实际完成铁路固定资产投资8,238亿元，投产新线9,531公里，其中高铁3,306公里。

新华社援引盛光祖在中国铁路总公司召开的年度工作会议上讲话称，从高铁来看，目前中国“四纵四横”高铁主骨架基本建成，今年将加快建设京沈高铁、济南—石家庄、徐州—郑州、宝鸡—兰州、贵阳—昆明高铁等。

盛光祖表示，“十二五”（2011-2015年）期间，铁路固定资产投资完成3.58万亿元、新线投产3.05万公里，较“十一五”分别增长47.3%和109%，是历史上投资完成和投产新线最多的五年。到“十二五”末，全国铁路营业里程达到12.1万公里。

高铁走出去方面，目前，中老铁路已经开工建设，中泰铁路、匈塞铁路塞尔维亚段正式启动，印尼雅万高铁即将开工建设，俄罗斯莫斯科—喀山高铁、美国西部快线等项目加快推进。

以下为最近几年全国铁路固定资产投资情况一览:

2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

金额(亿元) 8,238 8,088 6,658 6,310 5,863 8,427 7,045 4,168（完）