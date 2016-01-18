中国铁路：2016年目标完成固定资产投资8000亿元 与上年目标持平--新华

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京1月17日 - 中国铁路总公司总经理盛光祖周日表示，今年将保持铁路建设投资规模，目标完成固定资产投资8,000亿元人民币，并加大以中西部地区为重点的铁路建设力度。
这一投资目标与去年一致，而去年实际完成铁路固定资产投资8,238亿元，投产新线9,531公里，其中高铁3,306公里。
新华社援引盛光祖在中国铁路总公司召开的年度工作会议上讲话称，从高铁来看，目前中国“四纵四横”高铁主骨架基本建成，今年将加快建设京沈高铁、济南—石家庄、徐州—郑州、宝鸡—兰州、贵阳—昆明高铁等。
盛光祖表示，“十二五”（2011-2015年）期间，铁路固定资产投资完成3.58万亿元、新线投产3.05万公里，较“十一五”分别增长47.3%和109%，是历史上投资完成和投产新线最多的五年。到“十二五”末，全国铁路营业里程达到12.1万公里。
高铁走出去方面，目前，中老铁路已经开工建设，中泰铁路、匈塞铁路塞尔维亚段正式启动，印尼雅万高铁即将开工建设，俄罗斯莫斯科—喀山高铁、美国西部快线等项目加快推进。
以下为最近几年全国铁路固定资产投资情况一览:
2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
金额(亿元) 8,238 8,088 6,658 6,310 5,863 8,427 7,045 4,168（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。