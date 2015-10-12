中国铁建旗下子公司铁建装备赴港上市获中国证监会批准

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月12日 - 中国大型基建企业--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)周一公告称，全资子公司中国铁建高新装备股份有限公司赴港首次公开发行（IPO）并上市计划已获中国证监会批准。不过，其H股上市计划尚需获得香港联交所最终批准。
公告指出，根据中国证监会的批复，核准铁建装备发行不超过6亿1,179.01万股H股，每股面值1元人民币，全部为普通股。发行结束后，公司计划在香港联交所主板上市。
据汤森路透IFR稍早报导，铁建装备拟在此次IPO中筹资3-4亿美元。
铁建装备是中国铁建旗下养路机械业务分支。据其稍早公布的申请文件，去年公司在中国出售约2,200台铁路大型养路机械，市场占有率逾80%；以销售收入计是亚洲第一、世界第二大供应商。
铁建装备于2012-14年度收入分别为28.6亿元、31.7亿元及34.8亿元，净利2.2、2.9及3.6亿元。这次上市集资所得款项拟用于“国家铁路大型养路机械国际科技合作中心”项目建设，发展业务网络平台以及国内外并购。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。