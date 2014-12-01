中国铁建和南车股份拟再次竞标墨西哥高铁项目

路透上海/墨西哥城12月1日 - 据一家参与企业及一名接近投标的消息人士称，中国计划再次竞标墨西哥的高铁项目。该项目价值37.5亿美元。此前由中国企业牵头的联合体曾成功中标该项目，但墨西哥政府意外取消投标结果。

中方在前次的投标中没有竞争对手。墨西哥反对党议员指责投标被操纵，墨西哥政府11月7日取消了授予中方企业牵头联合体的项目协议。该联合体由中国铁建(601186.SS)(1186.HK)、中国南车股份(601766.SS)(1766.HK)和四家墨西哥本地公司组成。

墨西哥政府宣布将在11月稍晚以同样的条款重新招标。

当地媒体后来报导称，墨西哥总统夫人正从这四家墨西哥公司中的一家--Grupo Higa购买一套价值700万美元的房产，总统夫人表示将放弃该房产。

“至于我们是否继续与中国铁建联合竞标，答案是肯定的，”上周五中国南车宣传部的一名官员表示，他只肯透露姓徐(许)。

另一名接近中方投标的消息人士称，中国铁建肯定再参加投标。

这名南车宣传部的官员拒绝透露墨方的竞标伙伴是否还会参与，他说“联合体进行小幅调整是很正常的”。

中国铁建周一未回复路透的置评请求。招标结果被取消后，中国铁建表示“非常震惊”，并在考虑采取司法手段保护自己的权益。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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