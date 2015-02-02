发改委上调铁路货运单价并允许上浮 大秦铁路料增收24亿元

路透上海2月2日 - 中国国家发改委近日下发通知调整国内铁路货运价格，平均每吨公里上调0.01元人民币，并允许至多上浮10%。而经营国内大宗物资运输的大秦铁路(601006.SS)周一公告预期，按该调整政策并去年已披露的业务量初步测量，预计收入增加约24.1亿元。

发改委网站通知称，按照铁路与公路货运保持合理比价关系的原则，适当提高国家铁路货物统一运价，由平均每吨公里14.51分钱提高到15.51分钱，并作为基准价，允许适当上浮，上浮幅度最高不超过10%，下浮仍不限，在上述浮动范围内，铁路运输企业可以根据市场供求状况自主确定具体运价水平。

新价格政策还理顺了国内化肥、磷矿石运价水平，取消优惠运价；同时规范价外收费行为，取消铁路运输企业收取的“大宗货物综合物流服务费”。新措施自周日（2月1日）起实行，其中运价上浮政策自8月1日起实行。

国家发改委相关负责人指出，此次调整铁路货物运价，重在完善运价形成机制，进一步增加运价弹性，为铁路运输企业灵活应对市场环境变化，有利于促进铁路投融资体制改革，进一步吸引社会资本投入铁路建设，增加运力供给，拉动投资需求回升；有利于促进铁路和其他运输方式发挥各自比较优势，构建合理分工、有序竞争、协调发展的综合运输体系。

国内三家铁路A股公司周一均刊登公告披露该政策对公司业务影响。大秦铁路称，根据新价格政策，大秦、京秦、京原、丰沙大铁路本线运输煤炭运价率每吨公里同步提高1分钱，即由现行9.01分提高到10.01分。按照2014年大秦铁路已披露的业务量初步测算，预计收入增加约24.1亿元。

广深铁路(601333.SS)(0525.HK)称，据公司2013年报，公司货运收入仅占一成，经初步测算，预计此次运价调整对公司经营业绩并不构成重大影响；而铁龙物流(600125.SS)表示，因公司旗下与铁路货运价格直接相关的沙鲅铁路货运业务运距较短，预计本次调价对公司铁路货运相关业务的盈利没有重大影响。

去年起，国内铁路运价市场化改革就开始加速，先是铁路货运从政府定价变为政府指导价，并自去年2月中起平均每吨公里提高1.5分。随后,中国放开社会企业投资建设的准池铁路货物运价，实行市场调节，去年12月，又进一步放开了铁路散货快运价格等四项具备竞争条件的铁路运输价格。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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