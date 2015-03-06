中国铁路总公司具备条件时会上市 亦在考虑混改--总经理

路透上海3月6日 - 中国铁路总公司总经理盛光祖表示，在具备条件时铁路总公司会上市，多走市场化道路；同时在混合所有制改革方面，也有所考虑。

上海证券报周五援引他在“两会”期间接受采访并称，关于高铁走出去问题，很多国家都在谈合作、签订单，合作项目很多，其中中国和泰国的铁路合作正在快速推进。

在投融资方面改革方面，盛光祖表示，资本市场的改革正在推进，希望通过投融资体制的改革让社会资本更多地投入建设。8,000亿元人民币投资将用在整个铁路领域，以中西部地区为主。

中国铁路总公司今年稍早表示，去年中国完成铁路建设投资8,088亿元，而新线投产达到8,427公里的历史最高纪录。

铁路总公司2014年上半年税后亏损53.56亿元，略少于上年同期的亏损65亿元。截至2014年6月30日，中铁总共有负债合计3.43万亿。

在实行铁路政企分开后，中国铁路总公司于2013年3月14日正式成立。为中央管理的国有独资企业，注册资金10,360亿元。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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