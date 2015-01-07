中国铁建证实将重新投标墨西哥高铁项目

路透上海1月6日 - 中国铁建证实将重新投标墨西哥37.5亿美元的高铁项目，并表示其在技术、经验及成本方面比其他投标方更具优势。

墨西哥周日宣布，将在1月14日公布该项目的初步招标条件。墨西哥去年11月突然取消了该项目的中标结果，此前有消息称，墨西哥总统夫人正在从一家墨西哥公司购买房产，而这家公司则是中方企业牵头的中标该高铁项目的联合体的其中一家公司。

中国铁建发言人周二对路透称：“我们在技术上，在管理的经验上，包括成本方面我们都有优势的。”

“对于所有的同类型的高铁，在这方面的竞标我们是不怕任何公司的……我们还是充满信心的。”

路透上月援引中国南车一位高层及接近投标的消息人士报导称，中国计划再次竞标墨西哥的高铁项目。记者当时未能联系上中国铁建方面发表评论。

中国铁建发言人拒绝对上述联合体是否会有变化置评。墨西哥政府称，预计Grupo Higa不会参与投标。墨西哥总统夫人正在购买的房产为该公司所有。

法国工程集团阿尔斯通及加拿大的Bombardier曾表示，他们会考虑参加新的招标。

中国铁建发言人还称，公司仍在与墨西哥政府就取消中标结果的赔偿问题进行谈判。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。