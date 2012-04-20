1-3月铁路基建投资降幅继续缩窄--铁道部

路透北京4月20日电---中国铁路建设有望逐步回暖,今年1-3月铁路固定资产投资和基本建设投资虽仍延续下滑的态势,但降幅进一步缩窄.铁道部正致力於确保按计划全面兑现"十二五"(2011-2015年)铁路建设目标.

中国铁道部周五公布数据显示,1-3月全国铁路固定资产投资累计完成596.39亿元人民币,同比降幅由1-2月的57.7%缩窄至51.0%;其中基本建设投资累计完成425.9亿元,同比减60.9%,亦较1-2月的67.5%收窄.

华东某券商建筑业分析师认为,虽然1-3月铁路投资下滑幅度仍较大,但预计未来会慢慢好转.在内需不旺的情况下,尽管不会出台类似2008年四万亿的刺激政策,但高铁和水利等重点领域的投资,投入应该还是会加大,近段时期中央政府的表态也印证了这点.

中国证券报周五报导,二季度以来,商业银行陆续开始向铁路建设项目发放贷款,这将缓解此前铁路投资资金压力紧张的局面;随着资金的逐渐到位,铁路投资将逐渐恢复,如果资金到位情况较好,今年铁路投资或略超计划.

铁道部部长盛光祖日前表示,要确保京石、石武客运专线按期开通运营,确保按计划全面兑现"十二五"铁路建设目标.

以下为最近几年全国铁路投资情况一览:

固定资产投资

2012年1-3月 1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年

金额(亿元) 596 299 123 5,863 8,427 7,045 4,168

同比增幅(%) -51.0 -57.7 -69.6 -30.1 19.6 69.0 61.5

基本建设投资

2012年1-3月 1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年

金额(亿元) 426 208 87 4,611 7,075 6,004 3,376

同比增幅(%) -60.9 -67.5 -76.0 -34.8 17.8 77.9 88.6

注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)

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--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽

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