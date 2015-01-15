葛洲坝集团将参与湖北铁路的建设投资 规模不低于300亿元

路透上海1月15日 - 中国大型工程建筑企业--葛洲坝集团股份有限公司周四公告，公司近日与湖北省铁路建设投资集团签订了战略协议，将积极参与湖北铁路的投资与建设，十三五期间，用于铁路项目的投资不低于300亿元人民币。

公告称，湖北省铁路建设投资集团将为葛洲坝在湖北参与铁路的投资与建设，提供便利和支持，两者不存在关联关系。

湖北省铁路建设投资集团有限责任公司成立于2014年9月19日，注册资本20亿元，是由原湖北省铁路公司改制组建而成的省级铁路建设投

融资平台公司。

葛洲坝周三收报8.29元，最近一个月累计上涨17.090%（完）

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(发稿 徐永 审校 黄凯)

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