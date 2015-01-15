葛洲坝集团将参与湖北铁路的建设投资 规模不低于300亿元

中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透上海1月15日 - 中国大型工程建筑企业--葛洲坝集团股份有限公司周四公告，公司近日与湖北省铁路建设投资集团签订了战略协议，将积极参与湖北铁路的投资与建设，十三五期间，用于铁路项目的投资不低于300亿元人民币。
公告称，湖北省铁路建设投资集团将为葛洲坝在湖北参与铁路的投资与建设，提供便利和支持，两者不存在关联关系。
湖北省铁路建设投资集团有限责任公司成立于2014年9月19日，注册资本20亿元，是由原湖北省铁路公司改制组建而成的省级铁路建设投
融资平台公司。
葛洲坝周三收报8.29元，最近一个月累计上涨17.090%（完）
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(发稿 徐永 审校 黄凯)
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路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，为推动PPP项目融资方式创新以更好支持实体经济发展，将拓宽险资投资渠道，支持其通过基础设施投资计划形式，向PPP项目公司提供融资；投资方式上，除债权、股权方式外，还可以采取股债结合等创新方式，满足PPP项目公司的融资需求。