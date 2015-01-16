发改委批复弥勒至蒙自铁路及济南城轨两项目 合计投资531亿元

路透北京1月16日 - 中国国家发展改革委周五批复新建弥勒至蒙自铁路以及济南市城市轨道交通项目，两项目合计投资531亿元人民币。

发改委网站刊登的新闻稿称，新建弥勒至蒙自铁路位于云南省红河自治州，自弥勒经开远至蒙自，正线全长116.4公里。项目投资预估算总额为94.2亿元，其中工程投资89.1亿元、机车车辆购置费5.1亿元。由中国铁路总公司和云南省共同出资建设。具体资本金比例及资金筹措方案在可行性研究阶段确定。

获批的济南市城市轨道交通近期建设规划（2015-2019年）总投资437.2亿元，发改委要求结合城市总体规划修编工作，进一步完善线网布局。统筹考虑城市开发进程、建设条件和财力情况，做好近期项目的建设安排，确保合理建设工期，稳步推进项目建设。

为缓解经济下行压力，2014年四季度基础设施投资步伐继续加快。四季度前两个月，发改委共分七批集中批复铁路等基建投资项目，累计投资额度已经超过9,000亿元。加上12月批复的项目，四季度发改委批复基础设施建设项目的累计投资额度已逾万亿元。

中国发改委副主任朱之鑫在周五国新办举行的新闻发布会上称，去年复苏弱于预期，加上挑战加大导致经济下行压力增加。

中国去年设定的GDP增长目标为7.5%，但市场普遍预期最终可能会低于年初目标，或在7.3-7.4%左右。中国国家统计局将于下周二（20日）发布2014年GDP数据。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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