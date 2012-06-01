工信部牵头研究建立国家稀土收储机制--报载

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透北京6月1日电---中国加强稀土行业管理进入实质性阶段.中国证券报周五报导,工信部正牵头研究建立国家稀土收储机制以平抑稀土价格波动,并计划在此基础上成立稀土交易平台,供企业进行公开交易.
报导援引消息人士的话称,国家稀土收储机制正在研究中,与企业进一步沟通和研究後将形成具体方案.当稀土价格下降到某一特定价格後,企业将按照收储机制的要求在市场上收储;当稀土价格上涨到某一特定价格後,企业将按照收储机制的要求售出稀土.
中国稀土行业秩序紊乱,引发海外贸易夥伴抨击.今年4月中国成立稀土行业协会,藉以健全行业发展.
去年5月,国务院发布《关於促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,要求建立稀土战略储备体系,将按照国家储备与企业(商业)储备、实物储备和资源(地)储备相结合的方式建立稀土战略储备.
全球17种稀有金属约97%的产出来自中国,这些金属在国防、电子以及再生能源行业至关重要,亦用於制造iPhone,磁碟机以及风力发电机组等多种产品.(完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
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2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.88711人民币)