工信部牵头研究建立国家稀土收储机制--报载

路透北京6月1日电---中国加强稀土行业管理进入实质性阶段.中国证券报周五报导,工信部正牵头研究建立国家稀土收储机制以平抑稀土价格波动,并计划在此基础上成立稀土交易平台,供企业进行公开交易.

报导援引消息人士的话称,国家稀土收储机制正在研究中,与企业进一步沟通和研究後将形成具体方案.当稀土价格下降到某一特定价格後,企业将按照收储机制的要求在市场上收储;当稀土价格上涨到某一特定价格後,企业将按照收储机制的要求售出稀土.

中国稀土行业秩序紊乱,引发海外贸易夥伴抨击.今年4月中国成立稀土行业协会,藉以健全行业发展.

去年5月,国务院发布《关於促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,要求建立稀土战略储备体系,将按照国家储备与企业(商业)储备、实物储备和资源(地)储备相结合的方式建立稀土战略储备.

全球17种稀有金属约97%的产出来自中国,这些金属在国防、电子以及再生能源行业至关重要,亦用於制造iPhone,磁碟机以及风力发电机组等多种产品.(完)

--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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