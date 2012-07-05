中国首次启动稀土战略收储--报载

路透北京7月5日电---中国证券报周四报导,中国稀土战略收储工作已启动,国家财政资金将通过企业进行收储,这是中国首次启动国家稀土战略收储工作.

而因近期稀土价格明显回落,市场普遍猜测,此次收储价格应按市场价格进行.

报导称,此次收储原则为选择未来有重要应用但现在比较稀缺的产品,以及在市场价格低的时候进行一些战略性产品储备.

"从短期看,国家稀土收储工作能否对价格有直接影响,取决於收储规模和收储价格.从长期看,稀土价格能否稳定还取决於下游需求."报导援引兴业证券有色金属分析师罗人渊称.

工业和信息化部稀土办主任贾银松在近期召开的《稀土白皮书》新闻发布会後表示,目前中国已划定首批11个稀土国家规划矿区,编制完成稀土资源重点规划区专项规划.

去年5月,国务院发布《关於促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,要求建立稀土战略储备体系,将按照国家储备与企业(商业)储备、实物储备和资源(地)储备相结合的方式建立稀土战略储备.并计划在此基础上成立稀土交易平台,供企业进行公开交易.

中国以世界23%的稀土资源储量承担了世界90%以上的稀土供应.

路透曾於6月11日报导,中国正考虑对部分重要资源产品实行收储政策,包括铜、稀土、钨等,并考虑对部分稀有金属也将采取类似稀土管理办法.这是中国对资源产品管理的重要政策调整,将有利於稳定资源产品价格.(完)

--发稿 苏丹; 审校 乔艳红

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