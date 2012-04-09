稀土行业协会挂牌 促行业健康发展

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京4月8日电---中国官方媒体报导称,中国周日成立稀土行业协会,藉以健全行业发展.中国稀土行业秩序紊乱,引发海外贸易夥伴抨击.
新华社报导称,中国稀土行业协会由155家单位与企业联合发起设立,将由工信部管辖.
报导还指出,协会是以有色金属协会、中铝公司、中国五矿、中国有色等13家单位为发起人.
工信部副部长苏波表示,稀土管理的重点工作包括继续整顿稀土行业秩序、加快组建大型稀土企业集团并且加强环保核查等.
新华社报导并称,稀土行业协会将促进国际交流,妥善应对国际贸易摩擦和纠纷,营造良好的外部发展环境.中国稀土企业的出口配额是由商务部决定.
欧盟、美国与日本上月向世界贸易组织(WTO)投诉中国非法压低稀土出口,以保证国内制造商能以较低的价格取得,并且迫使跨国企业将生产移往中国.
全球17种稀有金属约97%的产出来自中国,这些金属在国防、电子以及再生能源行业至关重要,亦用於制造iPhone,磁碟机以及风力发电机组等多种产品.(完)
--编译 沈以文;审校 吴云凌
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