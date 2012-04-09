稀土行业协会挂牌 促行业健康发展

路透北京4月8日电---中国官方媒体报导称,中国周日成立稀土行业协会,藉以健全行业发展.中国稀土行业秩序紊乱,引发海外贸易夥伴抨击.

新华社报导称,中国稀土行业协会由155家单位与企业联合发起设立,将由工信部管辖.

报导还指出,协会是以有色金属协会、中铝公司、中国五矿、中国有色等13家单位为发起人.

工信部副部长苏波表示,稀土管理的重点工作包括继续整顿稀土行业秩序、加快组建大型稀土企业集团并且加强环保核查等.

新华社报导并称,稀土行业协会将促进国际交流,妥善应对国际贸易摩擦和纠纷,营造良好的外部发展环境.中国稀土企业的出口配额是由商务部决定.

欧盟、美国与日本上月向世界贸易组织(WTO)投诉中国非法压低稀土出口,以保证国内制造商能以较低的价格取得,并且迫使跨国企业将生产移往中国.

全球17种稀有金属约97%的产出来自中国,这些金属在国防、电子以及再生能源行业至关重要,亦用於制造iPhone,磁碟机以及风力发电机组等多种产品.(完)

--编译 沈以文;审校 吴云凌

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