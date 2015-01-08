中国取消稀土出口配额 对新措施的预期引发供应疑虑

焦点：澳洲央行维持利率在纪录低点1.5%不变 担心缓慢的薪资增长
路透悉尼5月2日 - 澳洲央行周二连续第九个月维持利率不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。
路透墨尔本1月7日（记者 Sonali Paul） - 行业人士称，中国取消稀土出口配额可能并不意味着供应的不确定性消失，因为中国仍能找到控制出货量和影响价格的方法。
中国占世界稀土供应量的90%左右，2010年对出口实施限制，并上调关税，目的是推高价格以补偿稀土生产的高额环境成本，并试图鼓励国内使用稀土的行业发展。
随着买家竞相锁定供应，稀土价格上涨，引发日本、欧洲和美国向世界贸易组织提出不满。世界贸易组织去年裁定中国的限制具有歧视性，要求中国取消配额和出口关税。
中国政府在去年12月底宣布取消出口配额。
分析师、澳大利亚Lynas Corp和美国Molycorp周三称，此举料不会影响供应或价格，因为过去三年中国的稀土出口量并没有达到配额水平。Lynas和Molycorp是中国以外仅有的两家稀土生产商。
“我们觉得我们的量不会受到很大影响。市场上不会突然出现大量供应。”Lynas首席执行官Amanda Lacaze对路透说道。
“更大的问题是供应的不确定性，这个问题从世界贸易组织做出裁决后就存在了。过去一个季度我们看到了这样的情况，客户消耗库存，而不是购买新的产品。”
Lacaze表示，这导致12月那个季度一些稀土产品的价格下跌达20%。
Lacaze和Molycorp发言人指出，中国政府料公布对稀土采矿、加工和出口的新监管措施，或许用增值税取代出口关税，这可能产生一些影响。
“市场强烈认为中国会推出生产税或是环境税之类的措施，”Lacaze接受路透电话采访时表示。
American Elements是美国稀土买家，依靠来自中国的供应。该公司称，中国推出政策推动国内使用稀土的行业发展，通过控制出口、整合六家国企的生产和加工来实现。
American Elements首席执行官Michael Silver指出，中国打算引入出口许可的计划将确保中国政府对供应的控制。
“政府通过包钢稀土进行控制，决定哪些企业获得出口许可，这应能有助于支持稀土出口价格，”Silver在科罗拉多州接受路透电话采访时说道。
他还表示，如果中国希望用大量稀土冲击市场，中国是能够做到的。
这样的担忧导致Molycorp股价周二下挫10%，因此前媒体报导中国取消稀土出口配额。Lynas股价周二下跌9%，周三小幅上涨。两家公司的股价都距离12月触及的记录低点不远。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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