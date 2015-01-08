中国取消稀土出口配额 对新措施的预期引发供应疑虑

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
(本文由路透中文网编译提供)
路透墨尔本1月7日 - 行业人士称，中国取消稀土出口配额可能并不意味着供应的不确定性消失，因为中国仍能找到控制出货量和影响价格的方法。
中国占世界稀土供应量的90%左右，2010年对出口实施限制，并上调关税，目的是推高价格以补偿稀土生产的高额环境成本，并试图鼓励国内使用稀土的行业发展。
随着买家竞相锁定供应，稀土价格上涨，引发日本、欧洲和美国向世界贸易组织提出不满。世界贸易组织去年裁定中国的限制具有歧视性，要求中国取消配额和出口关税。
中国政府在去年12月底宣布取消出口配额。
分析师、澳大利亚Lynas Corp和美国Molycorp周三称，此举料不会影响供应或价格，因为过去三年中国的稀土出口量并没有达到配额水平。Lynas和Molycorp是中国以外仅有的两家稀土生产商。
“我们觉得我们的量不会受到很大影响。市场上不会突然出现大量供应。”Lynas首席执行官Amanda Lacaze对路透说道。
“更大的问题是供应的不确定性，这个问题从世界贸易组织做出裁决后就存在了。过去一个季度我们看到了这样的情况，客户消耗库存，而不是购买新的产品。”
Lacaze表示，这导致12月那个季度一些稀土产品的价格下跌达20%。
Lacaze和Molycorp发言人指出，中国政府料公布对稀土采矿、加工和出口的新监管措施，或许用增值税取代出口关税，这可能产生一些影响。
“市场强烈认为中国会推出生产税或是环境税之类的措施，”Lacaze接受路透电话采访时表示。
American Elements是美国稀土买家，依靠来自中国的供应。该公司称，中国推出政策推动国内使用稀土的行业发展，通过控制出口、整合六家国企的生产和加工来实现。
American Elements首席执行官Michael Silver指出，中国打算引入出口许可的计划将确保中国政府对供应的控制。
“政府通过包钢稀土进行控制，决定哪些企业获得出口许可，这应能有助于支持稀土出口价格，”Silver在科罗拉多州接受路透电话采访时说道。
他还表示，如果中国希望用大量稀土冲击市场，中国是能够做到的。
这样的担忧导致Molycorp股价周二下挫10%，因此前媒体报道中国取消稀土出口配额。Lynas股价周二下跌9%，周三小幅上涨。两家公司的股价都距离12月触及的记录低点不远。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
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