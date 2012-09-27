REG称中国打击低效小企业将支撑稀土价格

路透伦敦9月26日电---矿业服务集团Rare Earths Global(REG)REGRE.L称,全球最大的稀土生产国--中国打击效率低下的小生产商,将有望进一步限制中国的稀土供应,从而为低迷的价格提供支撑.

若中国一份白皮书中有关最低生产规模的建议得到采纳,REG的很多竞争对手都可能关门停业.REG在中国运作,在伦敦替代投资市场(AIM)挂牌上市.

"我认为,这份中国白皮书的发布将带来有利影响,会在未来两三年给我们带来切实的帮助,"该公司执行长Simon Ong周三在中国接受路透电话采访时表示.

"这将把很多人挤出中国稀土市场,产能不达标企业将被淘汰,因此中国未来几年的稀土产量应会下滑,"该公司发言人Luke Webster表示.

中国的稀土产量占全球逾90%.稀土包括17种化学元素,广泛用於国防、电子和可再生能源等领域.

据中国当局8月6日颁布的稀土行业准入条件规定,以氧化物计算,混合型稀土矿山企业生产规模应不低於20,000吨/年;稀土金属冶炼企业实物量生产规模应不低於2,000吨/年.

REG表示,中国稀土开采量或将因此减少五分之一.

"中国政府的目标是在中期内将稀土价格维持在某个水平.稀土价格在短期内可能略微进一步下滑,但这应该是底部了."Webster并称.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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