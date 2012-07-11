中国调整稀土贸易角色 2014年或成进口国

* 中国需求或在2014年转为进口国

* 中国战略是要摆脱低端稀土矿供应

* 政府寻求在稀土下游行业居主导地位

路透北京7月11日电---中国为世界最大稀土生产国,随着其致力於推进本国高科技行业消费,而不只是向海外输送原材料,有望最早於2014年转变为稀土进口国.

中国表示控制出口是要矫正数十年采矿造成的环境破坏,但亦明确表示相比作为最大生产国,更有意成为稀土最大消费国.

中国的稀土消耗量快速上升,在同时试图维持其对17种原材料的强力控制地位,这些稀土元素用於智能手机及混合动力汽车等新科技之中.

致力於建立全套行业链意味着,中国现在消费全部产量的65%,而10年前该比例为25%.中国稀土产量占全球供应量的90%以上.

"到2014或2015年,中国可能会成为某些稀土的净进口国,"矿产业者MolycorpMCP.N执行长Mark Smith表示.该公司今年收购了以中国为根据地的Neo Material Technologies NEM.TO,藉以提升其处理技术及其在中国的地位.

"需求到位的时候,供给也要跟上.全球生产的磁铁中,有超过80%都来自中国,且每年都在迅速增长."Smith在一次采访中对路透表示.

虽然中国对出口严加限制造成了美国、日本和欧洲的不满,但北京方面优先考虑的事情除了控制供给和价格外,更瞄准控制磁铁等下游产品.这种产品若结合稀土制造,体积将会更小,磁力也将更强.

分析师们表示,中国焦煤行业就是一个佐证.中国决定向国内钢铁厂提供焦煤,取代向海外出口,由此从全球最大的出口国转变为最大进口国之一.

浏览稀土用途图表,请点选(link.reuters.com/qez96s)

**中国稀土消费量料快速提升**

美国地质调查局表示,中国拥有全球稀土储量的约一半,达到5,500万吨,俄罗斯拥有1,900万吨,美国则有1,300万吨.但中国表示,该国实际储量接近全球的四分之一,且供应占全球比重达90%的情况是难以为继的.

包钢稀土(600111.SS)副总经理李忠表示,未来几年中国国内对稀土的消费量料以至少每年10%的水平增长,而随着北京政府限制产量,未来可能需要通过降低出口或增加进口来满足这一成长水平.

中国政府公布的政策已经推高了稀土价格,迫使美国、加拿大和印度等国在关闭矿井数十年後恢复生产.稀土加工行业也开始变得具有吸引力.澳洲Lynas Corp(LYC.AX)正寻求获准在马来西亚建造一家工厂.

**高科技回报**

对北京当局而言,将低端矿石输往海外,意味着中国承担所有的环境成本,而没有获得高科技制造带来的任何回报.中国努力清理整顿采矿业和限制海外销售,也是将资源回报最大化策略的组成部分.

"掌控全球稀土产出是重要的,因为这为中国争取到建立供应链所需的时间,"美国战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)研究员Jane Nakano表示.

作为推动下游产业计划的一部分,中国政府正鼓励内蒙古包头等主要稀土产区学习日本日立(Hitachi)等公司的做法,日立以铜矿起步,已转变为产值数十亿美元的高科技企业集团.

一个重要领域是磁铁,这广泛应用於可再生能源、卫星、核磁共振成像和燃气钻探.正海磁性材料(300224.SZ)等中国制造商占全球磁铁产量逾80%,而20年前几乎为零.

中国工业和信息化部上月发表报告称,中国亦占据全球发光材料、氢蓄电池和玻璃抛光材料总产量的逾70%,所有这些产品均使用稀土.

该部称,尽管中国的稀土下游技术依然落後,但限制出口在大力推进下游产业的努力中发挥重要作用,鼓励期望获取较廉价稀土的外资企业将技术带到中国.

"我们是所有玻璃厂的供应商,在逾100年的时间里,玻璃业在美国是一个巨大的产业,但这一产业事实上已全部转至中国,"高级材料制造商American Elements的执行长Michael Silver表示,该公司从中国进口稀土.

玻璃生产商之所以被吸引至中国,是因为用於玻璃上色及抛光的铈.而且使用钕的节能灯泡产业生产基地也已转至中国.

**进口**

中国在焦煤方面的经验可以提供一个先例.

作为焦煤这种炼钢材料的最大生产国,中国亦是焦煤的出口大国,每年要把数以百万吨计的焦煤出口到欧洲和日本.

但中国自己也想消费更多的焦煤,于是该国便实施出口限制,渡过诸多贸易争端,并在2008年成为焦煤的净进口国,因中国钢铁业大规模扩张.目前焦煤进口量占中国每年5.5亿吨消费量的五分之一.

中国不太可能会进口镧和铈这样的轻稀土元素,因为这些元素在内蒙古储量丰富.重及中稀土元素的短缺程度可能会上升.

"考虑到需求增长的模式,非常有可能的是,中国最终将进口一些重稀土元素,"一家稀土磁体生产商的高层人士表示.

稀土开采商Molycorp的执行长Smith希望将来其公司不仅可以填补全球供应的缺口,而且可以向中国供应.

"简单来说,我们不认为中国能够满足对稀土的需求,"他说,"他们将不得不从外部寻求供应."(完)

--编译 石冠兰/洪曦/肖群英/兰秀娟;审校 张明钧/程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。