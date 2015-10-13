北方稀土决定限产保价 全年产量较计划指标减少约一成

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月13日 - 中国主要稀土生产商之一的北方稀土（集团）高科技股份有限公司(600111.SS)周二公告称，鉴于当前稀土市场持续低迷、产品价格长期低位的状况，公司决定限产保价，全年冶炼分离产品生产量将较工信部下达给公司的今年稀土总量控制计划指标量减少10%左右。
稀土目前是国家严格实行生产总量控制管理的产品，企业不得无计划和超计划生产。目前北方稀土、五矿集团、中国铝业公司等国内六大稀土大集团获得绝大部分的计划指标。
根据年初下达的稀土生产计划，北方稀土共获得全年冶金分离产品产量25,960吨的计划指标，占全国总量的一半以上。
今年来中国已陆续放松稀土出口限制，大多稀土企业采用薄利多销的销售策略，使得稀土产品出口价格大幅下跌。中国证券报周二报导，据稀土主要出口口岸之一的呼和浩特海关数据，今年前八个月，内蒙古稀土出口平均价格较去年同期下跌31.1%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。