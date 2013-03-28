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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 28日 星期四 14:48 BJT

中国年内料无加减息--美银美林

投资银行美银美林最新研究报告认为，中国的市场对于通胀扬升和货币政策收紧可能过虑，而中国货币政策虽已从去年下半年的宽松转为中性，但仍未到收紧的程度,预计年内基准利率不会变化。报告表示，这是因为当前经济复苏基础还不稳固，通胀形势也还没有严重到急需一次加息来应对的程度。路透
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