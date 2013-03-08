尚福林：利率巿场化将加大银行盈利压力

路透北京3月8日 - 针对市场担忧商业银行今年业绩增长的问题，中国银监会主席尚福林称，利率市场化后，虽然商业银行运营压力较大，业绩增速可能有所下降，但并不表示商业银行的业绩会出现“拐点”。

中国证券报周五援引他表示，目前地方融资平台贷款规模为9.3万亿元人民币，两年只增长了2%，总量规模得到了控制。银监会鼓励商业银行通过发行新型资本工具拓宽资本补充渠道，但这对资本市场整体不会有太大影响。

“利率市场化的确给商业银行经营带来新的压力和挑战，商业银行要适应利率市场化改革的要求。”尚福林称。

银监会发布的统计数据显示，截至2012年12月末，商业银行不良贷款余额4,929亿元，同比上升647亿元，不良贷款率为0.95%，同比下降0.01个百分点；存贷比65.3%，同比上升0.5个百分点。商业银行全年累计实现净利润1.24万亿元，同比增长18.9%。

尚福林表示，下一步，银监会将按照总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解的方式化解地方融资平台风险。

“地方融资平台对支持地方实体经济发展发挥了一定的作用，银监会将在注重调整结构、风险防范上，促进地方融资平台能够逐步发挥好化解风险的作用，同时发挥支持经济发展的作用。”他说。

尚福林并称，新的资本管理办法推出以后，大部分商业银行都已经达标。而且，银监会还推出了一系列措施缓解过渡期内商业银行资本充足率达标压力，比如过渡期的安排，还推出新型资本工具的创新，为补充商业银行的资本金打开了一条新路。

他认为，新型资本工具创新，对于资本市场不会有太大影响，因为其主要还是机构发行，且这些创新的资本工具大部分是固定收益类产品，“相信风险偏好不同的投资者对这个会很感兴趣。”

被称为中国版“巴塞尔协议III”的银行资本监管新规已于2013年1月1日开始实施，其中明确，系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%；并要求商业银行合理安排资本充足率达标过渡期，以利于保持适当的信贷增速。(完)

(发稿 张胜男/谢衡; 审校 张喜良)

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