中国继续降息呼声高 刺激消费切忌矫枉过正

* 经济二季度触底获专家共识,今年"保八"有望

* 继续降息呼声高,结构性减税亦须加力

* 刺激消费忌矫枉过正,房地产调控应体现差别化

作者 沈燕

路透北京6月14日电---为遏制经济下滑颓势,中国央行已祭出三年半来首度降息,但这显然仅仅是个开始.在"稳增长"的政策背景下,预计下半年降息将继续,全年经济增长则"保八"有望.

在周四举行的中国国际经济交流中心论坛上,中国经济在二季度见底回升显然成为与会专家们的共识.他们并指出,相较四年前的金融危机,中国目前选择微调的政策足矣,而结构性减税则仍须加力;但刺激消费的政策切忌矫枉过正,同时对於房地产调控仍应体现差别化原则.

"我个人认为经济将在二季度末很有可能企稳回升,现在的这些微调政策足够了."中国国际经济交流中心副秘书长曹文炼称,"当前不宜实行货币财政的大扩张,像2008年末那样.要防止进一步追加和叠加政策的过度反应,主要是贯彻好国务院前不久常务会议决定的稳增长的各项政策措施."

他指出,5月数据表明国务院采取的宏观微调政策已经开始奏效,出口、房地产都明显回升,特别是近期关於扩大投资,加快建设项目审批,支持民营经济和小微企业的政策密集出台.

但他同时提到,现在海外经济形势、欧债危机的不确定性等依然较强,中国仍需要逐步稳健地下调利率,今年下半年预计还可以下调两次,最重要的是按照现在的方向,扩大存贷款利率的浮动空间;同时财政政策通过适当增加补贴和税费简化,通过微调支持国民经济稳健增长.

中国央行此前自6月8日起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,为三年半来首度降息.并同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.

全国人大财经委副主任贺铿也表示,今年的经济下行压力短时间内难以缓解,二季度应该是最困难的时候,三季度、四季度有一些数据应该会逐渐好转,随着消费,投资和外贸的回升,"今年的经济增长率不会低於8%,我预计应该在8%-8.5%之间."

中国5月经济数据总体改善,居民消费价格指数(CPI)同比涨幅3.0%,创下近两年新低;工业增加值同比增长9.6%,略高於上月的近三年低点;最为亮丽的是外贸数据,其中出口增长15.3%,进口增12.7%,均远超预期.

**刺激消费不能一蹴而就**

在这场主题为如何实现稳增长的讨论中,面对因投资,外贸,消费"三驾马车"同时减速导致的经济下滑,与会专家们普遍提到,扩大消费是一个中长期的战略,须配合一个稳定的物价预期,并从改革收入分配及政府减税让利入手,刺激政策选择须慎重.

中国国家信息中心经济预测部主任范剑平就指出,中国老百姓的消费模式还有跨代预算模式,前提是物价必须要保持稳定.在目前经济下滑需要稳增长的时候,无论怎麽扩大内需及调整财政和货币政策,都必须要充分考虑政策对价格的影响.

"如果再刺激出一轮房价的暴涨、高的通货膨胀,应该说我们的短期保增长的政策得不偿失,从长远来看可能对整个国家的可持续发展不利,"他称,"扩大消费不能急功近利,而应该志在长远."

他认为,从短期形势来看消费还是基本保持稳定的,因此没有必要大幅度调整短期需求管理政策来刺激消费需求.如果像上次一样刺激房地产、刺激汽车,可能会打乱居民消费的节奏,透支未来的增长潜力,负作用是很大的.

曹文炼也认为,消费的增长是一个长期过程,"我们想象很难出现1998年应对亚洲金融危机那样,大规模通过增加假期、涨工资,通过收入的效应来刺激消费的政策,现在不具备那个时候的条件,何况我们现在劳动工资成本上升相对比较快,假期也不少."

至于近期热炒中国养老金缺口巨大可能对中国消费带来的负面影响,范剑平认为,"我个人认为要妥善处理,现在把这个问题讲得危言耸听,把老百姓吓得不敢消费,这样的宣传是不合时宜的."

由中国银行首席经济学家曹远征牵头的中银研究团队和德意志银行大中华区首席经济学家马骏牵头的复旦大学为主的研究团体,在最新发布的研究报告《化解国家资产负债中长期风险》中预测,到2013年,中国养老金的缺口将达到18.3万亿元人民币.

范剑平分析指出,一方面中国确实存在着养老金有一定的缺口问题,但更要看到中国还有那麽大的国有资产,将国有企业红利更大一部分比例补充养老金,包括财政把超收部分更多用来补充养老金,应该说国家保证养老金体系的安全运营是有很好条件的.

**房地产调控应体现差别化**

对於如何看待仍在持续的房地产调控,专家们一致认为,严厉调控不能放松,对投资、投机的住房需求抑制政策应该保持高压态势,但差别化的调控手段是必须的,对稳定房价和投资至关重要.

范剑平表示,在扩大内需的政策选择时,必须要保持对投资、投机性住房需求的抑制政策,无论是现在用限购、限贷或者将来用房产税的政策等等.但同时现行房地产调控政策确实也有可以进一步优化、改善的空间.

他指出,今年以来住宅新开工面积方面已经出现了百分之八点几的负增长,这个局面不能继续发展下去.如果长期住宅新开工面积负增长,有可能要造成两年以後新房子太少,届时很可能房子的供求关系会发生逆转,"辛辛苦苦把房价调控到合理价位最後稳不住".

路透根据国家统计局数据测算,5月房地产开发投资同比增长18.2%,已自上月9.2%的逾两年来低点回弹;新开工面积同比则继续下滑,下降4.7%.

"要想让两年以後的房价继续保持稳定,今年就必须加大对中低价位、中小户型、普通商品住房的支持力度,同时适当地调整政策,特别是那些愿意在一年内买新卖旧的改善性需求,考虑可以给予首套置业同等的优惠政策."范剑平称.

中国央行日前已向各商业银行下发通知,要求商业银行对个人住房贷款利率浮动区间的下限仍为基准利率的0.7倍.这表明房贷利率优惠再次出现放松迹象.

此外,他还指出,在税收和信贷政策方面也要体现差别政策.在稳增长的过程中,一定要加大对中低价位、中小户型、普通商品房的支持力度,地方政府要对这样的普通商品住房所需要的土地给予支持,"地价尽量低一点;信贷政策也要适当调整,不仅要给贷款,利率也要降下来."

贺悭也认为,房地产的调控必须明确,要坚持调控不动摇,严防反弹;挤出空置房,满足刚需;尽快出台房产税,引导合理消费.

"房地产价格我认为没有达到调控的目标,现在反弹也没有看到明显的迹象,...房地产调控一定要稳妥,反弹肯定会出现大问题,下滑得太快也会出现问题,一定要稳."他称.(完)

--审校 张喜良

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