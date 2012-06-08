降息令电力和房地产行业受益--德银

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京6月8日电---中国央行意外宣布三年半来首度降息,德意志银行大中华区首席经济学家马骏对此评论道,此举虽然会让银行利润率在短期内承压,但相信实体经济和高杠杆的电力及房产等行业均将由此受益.
马骏在报告中指出,贷款利率下调25个基点料将刺激电力行业年度利润水平上提7%,对杠杆程度较高的房地产、交通、原材料行业的盈利也有正面提振.
中国最大发电商--华能国际(0902.HK)(600011.SS)H股周五早盘涨至5.40港元约两年半高位,因中国央行降息有助降低财务支出.
"(降息)对实体经济将起到正面作用,因投资增长的下行风险得以抑制."报告称,金融资源定价市场化也将有利於提高中国经济效率.
报告指出,降息动作可能预示着即将於周末公布的5月宏观数据会意外黯淡.具体而言,尽管出口可能因季节因素出现同比改善,但工业与投资增长可能依然疲弱,而CPI和PPI料进一步回落.
中国人民银行宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整後,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.
央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.
中国利率市场化更进一步.宁波银行(002142.SZ)已经将一年期存款利率上浮至1.1倍的上限,高於各大国有银行利率水平.(完)
--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
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