中国利率市场化将推动市场利率上升 不利于缓解资金紧张--专家

路透上海12月14日 -中国交通银行(601328.SS)首席经济学家连平表示，在其他条件不变的情况下，利率市场化总体上将推动市场利率上升，从而不利于缓解资金市场紧张状况；而利率市场化亦将导致银行利差收窄。

中国证券报周六刊登对其专访文章称，中国利率市场化接下来面临最实质性的攻坚阶段，也就是存款利率市场化。在未来一两年内，存款利率至少会上升100个基点。而存款利率的上升会为贷款利率带来上升压力。

“我一直认为推进利率市场化，尤其是在最关键时候，最适于在流动性相对宽松的情况下进行，而在当前流动性偏紧、利率偏高的状态下，利率市场化步骤难以缓解流动性紧张局面，甚至可能进一步加剧流动性偏紧状况。”他说。

连平指出，考虑到中国现有的融资需求旺盛，以及货币存量巨大和房地产泡沫、影子银行、平台融资等一系列导致货币政策偏紧的因素，利率市场化的推进将导致未来存款、贷款利率都存在上涨压力。

“货币政策偏紧并不等于流动性偏紧，反过来也是如此。货币政策的方向应与经济体运行相匹配，但在客观上保持流动性处在合理区间这一目标并不容易达成。”他称。

他并认为，如果利率完全市场化，银行息差收窄至少逾50个基点，但这不是一年内就能完成的。2014年在大环境不变的情况下，银行盈利增速会进一步下降。

此外，对于最新推出的同业存单业务，连平认为，其对银行负债成本的冲击较小。由于目前同业存款利率已经参照Shibor（上海银行间同业拆放利率）进行市场化定价，早已不受存款利率上限约束，“因此，同业存单的主要意义在于稳步推进利率市场化改革。”（完）

(发稿 张喜良; 审校 林高丽)

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