评级公司对中国经济结构调整、债务等担忧没必要--中国财政部副部长

路透北京4月1日 - 中国财政部副部长史耀斌周五表示，评级公司对中国经济结构调整、债务、国企、金融风险等担忧是没有必要的。评级公司将展望调整为“负面”不会明显影响中国实体经济和金融市场运行。

财政部网站新闻稿称，当前中国经济发展韧性很强、回旋余地非常广阔。此次穆迪、标普将中国主权信用评级展望调整为“负面”，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国应对风险的能力。

新闻稿并称，中国将稳步实施积极财政政策，适当扩大赤字。实施积极的财政政策并加大力度，要实行减税降费政策，全面实施营改增，加大收费基金清理和改革力度。

另外还要阶段性提高财政赤字率，在适当增加必要的财政支出和政府投资的同时，主要用于弥补减税降费带来的财政减收，保障政府应该承担的支出责任。

新闻稿指出，要继续加大财政资金统筹使用力度，创新财政支出方式，盘活财政存量资金，提高财政管理效率，继续推广政府和社会资本合作模式，推动PPP立法，加强地方政府债务管理，防范财政金融风险。

新闻稿并指出，逐步推进综合与分类相结合的个人所得税改革，全面推开资源税从价计征改革，落实鼓励企业创新的财税政策，继续配合做好船舶吨税、环境保护税等立法工作。

3月31日，标准普尔评级服务公司发布报告，维持中国主权信用评级不变，但将评级展望由“稳定”调整为“负面”。1个月内，已有两家国际评级公司下调了中国主权信用评级展望。（完）