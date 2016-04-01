评级公司对中国经济结构调整、债务等担忧没必要--中国财政部副部长

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月1日 - 中国财政部副部长史耀斌周五表示，评级公司对中国经济结构调整、债务、国企、金融风险等担忧是没有必要的。评级公司将展望调整为“负面”不会明显影响中国实体经济和金融市场运行。
财政部网站新闻稿称，当前中国经济发展韧性很强、回旋余地非常广阔。此次穆迪、标普将中国主权信用评级展望调整为“负面”，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国应对风险的能力。
新闻稿并称，中国将稳步实施积极财政政策，适当扩大赤字。实施积极的财政政策并加大力度，要实行减税降费政策，全面实施营改增，加大收费基金清理和改革力度。
另外还要阶段性提高财政赤字率，在适当增加必要的财政支出和政府投资的同时，主要用于弥补减税降费带来的财政减收，保障政府应该承担的支出责任。
新闻稿指出，要继续加大财政资金统筹使用力度，创新财政支出方式，盘活财政存量资金，提高财政管理效率，继续推广政府和社会资本合作模式，推动PPP立法，加强地方政府债务管理，防范财政金融风险。
新闻稿并指出，逐步推进综合与分类相结合的个人所得税改革，全面推开资源税从价计征改革，落实鼓励企业创新的财税政策，继续配合做好船舶吨税、环境保护税等立法工作。
3月31日，标准普尔评级服务公司发布报告，维持中国主权信用评级不变，但将评级展望由“稳定”调整为“负面”。1个月内，已有两家国际评级公司下调了中国主权信用评级展望。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。