中国向消费型经济转型 意味着商品价格复苏余地不大--RBA

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透悉尼11月17日 - 一名澳洲央行(RBA)官员周二表示，中国缓慢由投资拉动向消费拉动型经济转型，意味着全球大宗商品价格复苏的余地不大。
澳洲央行助理总裁肯特表示，中国工业生产明显放缓，这在一定程度上是由房地产市场回落影响。
“今年开始以来，(房屋)销售和售价略有复苏，但截至目前建筑活动几乎没有持续改善的迹象，”肯特出席瑞银在澳洲的一场会议时说。
中国是澳洲最大的出口市场，中国经济放缓严重打压了铁矿石和煤炭等商品的价格。铁矿石和煤炭是澳洲主要的出口商品。
“中国发展状况改变说明，大宗商品价格上涨的潜力有限，”RBA经济部门主管Kent称。
Kent称，也有理由对中国长期前景感到乐观：服务业仍然有韧性，新增就业岗位支撑消费者需求，城镇化进程仍未完成。
中国放宽货币政策，为更多投资项目提供资金，以应对经济放缓。
“他们有余力在必要时提供更多支持，但若这些支持危害到较长期目标，例如影响到让金融系统根基更可持续的目标，那么当局可能就不愿采取太多行动，”Kent称。
他还表示，中国及亚洲地区需求进一步转向服务业和农产品，也为澳洲出口商提供机遇。(完)
(编译 李春喜/王丽鑫；审校 戴素萍/李爽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。