中国向消费型经济转型 意味着商品价格复苏余地不大--RBA

路透悉尼11月17日 - 一名澳洲央行(RBA)官员周二表示，中国缓慢由投资拉动向消费拉动型经济转型，意味着全球大宗商品价格复苏的余地不大。

澳洲央行助理总裁肯特表示，中国工业生产明显放缓，这在一定程度上是由房地产市场回落影响。

“今年开始以来，(房屋)销售和售价略有复苏，但截至目前建筑活动几乎没有持续改善的迹象，”肯特出席瑞银在澳洲的一场会议时说。

中国是澳洲最大的出口市场，中国经济放缓严重打压了铁矿石和煤炭等商品的价格。铁矿石和煤炭是澳洲主要的出口商品。

“中国发展状况改变说明，大宗商品价格上涨的潜力有限，”RBA经济部门主管Kent称。

Kent称，也有理由对中国长期前景感到乐观：服务业仍然有韧性，新增就业岗位支撑消费者需求，城镇化进程仍未完成。

中国放宽货币政策，为更多投资项目提供资金，以应对经济放缓。

“他们有余力在必要时提供更多支持，但若这些支持危害到较长期目标，例如影响到让金融系统根基更可持续的目标，那么当局可能就不愿采取太多行动，”Kent称。

他还表示，中国及亚洲地区需求进一步转向服务业和农产品，也为澳洲出口商提供机遇。(完)