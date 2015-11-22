李克强称力争明年结束RCEP谈判 反对炒作南海争议问题

路透北京11月22日 - 中国国务院总理李克强周六表示，愿与参加东盟和中日韩（10+3）峰会的各方共同努力，力争2016年结束区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，建成世界上涵盖人口最多的自贸区。而炒作南海争议问题，甚至有域外国家高调介入，这对各方都是不利的。

他在吉隆坡出席东盟与东亚合作系列会议时并称，当前东亚地区经济发展总体保持上升势头，仍然是全球最具活力和发展潜力的地区之一。希望提升中国—东盟（10+1）11个国家整体发展水平，力争实现2020年建成东亚经济共同体目标。

“国家间交往有分歧不奇怪，关键是要看到我们的共同利益远大于分歧，对于分歧应加以妥善管控和处理。10+1合作要走得远、行得稳，要善于运用‘和而不同’、‘以和促解’的智慧，包容互鉴、合作共赢。”中国政府网刊登李克强在10+1领导人会议上发言称。

李克强并就10+3的合作提出加快推进东亚经济一体化等六条建议。中方欢迎本次领导人会议期间发表《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）领导人联合声明》，愿与各方共同努力，力争2016年结束RCEP谈判，努力建成世界上涵盖人口最多、成员构成最多元、发展最具活力的自贸区。

其他五条建议为：加强宏观政策协调、共同维护地区经济金融稳定；探讨制定“东亚互联互通总体规划”；开展国际产能合作；深化农业减贫合作；拓展人文交流。

李克强还提到，南海争议问题被炒作成南海和平稳定和航行自由问题，甚至有域外国家高调介入。这对各方都是不利的。中国愿与东盟国家共同努力，争取在协商一致的基础上早日达成“南海行为准则”。

“当前世界经济复苏低迷艰难，东亚地区本被视作增长的引擎。如果地区热点问题突出，甚至成为紧张局势的发源地，就会影响域内域外投资者和民众的预期。”他说道。（完）