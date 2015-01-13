中国财政收入面临1981年以来最严重的挑战--德银报告

路透北京1月13日 - 德意志银行在一份报告中称，2015年中国财政收入增长将创下逾30年来最低，从而令政策制定者即不想损及整体经济增长，又要遏制地方债攀升的努力变得更为复杂。

德银报告预测，2015年中国财政收入同比增幅可能仅有1%，为1981年以来的最低。该行预计地方政府收入将下降2%，为1994年以来首次下滑。报告称，占到地方政府收入逾三分之一的土地出让金收入或将下降20%。

德银经济学家张智威和Andrey Shi认为，在经济放缓，尤其是地价下滑打击政府收入的情况下，危机或将渐近。

“中国可能会面临自1981年以来最为严重的财政挑战，”他们在周一刊出的研究报告中写道。

“我们认为这是中国经济面临的最大风险，而市场并没有充分认识到。”

中央政府需要为地方政府找出筹资渠道，从而为主要的社会服务支出提供资金，同时又得保证支出符合规范--这是一个要平衡经济和政治的难题。(完)

(编译 王洋; 审校 屈桂娟)

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