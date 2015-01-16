中国今年流动性波动加大 货币政策仍将定向操作--兴业银行

路透北京1月16日 - 中国兴业银行(601166.SS)最新研究报告预计，中国今年流动性将出现更多波动，央行货币政策操作仍将突出结构性和定向性。

报告表示，今年IPO的冲击、激活财政沉睡资金上收中央国库所带来的财政资金管理体制的变化、外汇占款剧烈波动给市场的预期冲击，都意味着2015年的流动性将会有更多波动，而今年的货币政策将更多凸现“相机抉择”。

报告称，央行货币信贷与金融市场工作会议提出要“加强定向调控”、“积极发挥信贷政策在转方式调结构中的作用”、“坚持问题导向”、“要围绕实体经济中出现的突出问题”等，意味着2015年仍将是结构性和定向性的政策操作频密的一年， 相关的引导、规范、激励措施会更多。

报告指出，对比2014年的同类会议，今年的会议名称中增加了“金融市场”，考虑到人民银行的会议只有银行间债券市场参加，因此在2015年，债券市场不仅会继续承担着更多的融资使命，而且诸多围绕着“实体经济中出现的突出问题”的“金融产品和服务创新”也将由银行间债券来具体承担。

在改革方面，报告分析，2014年的会议将利率和汇率市场化放在第二项任务中，而今年的会议则将“两率”市场化提升到了第一项任务之中；此外，岁末年初央行推出的非存款性同业存款计入一般性存款、远程身份认证等利率市场化措施，已折射出2015年改革重要地位。

兴业银行预计，今年人民币汇率将真正开启实际有效汇率的贬值（2014年虽然人民币兑美元贬值，但实际有效汇率仍然明显升值），这也意味着人民币对美元会有比2014年更大的贬值幅度。 (完)

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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