中国CEO对今年公司收入增长的信心降至六年最低--普华永道

路透上海3月24日 - 国际会计及咨询机构--普华永道周二公布了其最新全球CEO年度调查报告，受访的中国首席执行官（CEO）中，只有36%对公司收入未来一年的增长前景“非常有信心”，为2010年来最低值。接近八成的受访者认为激烈竞争和消费行为变化是公司未来发展的主要威胁。

在中国受访者中，有78%和77%的CEO认为竞争日益激烈和消费行为变化会对所处行业造成颠覆性影响，而全球仅有61%的CEO有相同的看法。

普华永道上海首席合伙人黄佳指出，中国有着最大的网购客户群，而且客户群正趋年轻化，这势必会导致中国在不远的未来消费行为的转变，这种转变也是别的国家从没遇到过的。

调查显示，中国的CEO们正在考虑经济结构调整以及全球颠覆性趋势带来的影响，如竞争日益激烈、消费行为变化以及数字化创新。他们已清楚认识到这些威胁，正努力调整企业的发展以寻求未来的业务增长。

调查报告显示，中国CEO们越来越担心人才、竞争和技术变革，其中九成受访者把关键技能的可用性和新的市场进入者列为自己公司面临的两大威胁，而去年调查中曾被列为首要威胁的税务负担加重，今年则下滑至第四位。

面对未来发展的挑战，中国CEO非常重视正式和非正式的合作伙伴关系，有34%的受访者已经和客户建立合作，四成受访者正在考虑与供应商建立合作。同时，约三成的CEO正在考虑跟自己的竞争对手建立合作关系。

黄佳解释称，“能建立一个生态环境的企业才是最后的赢家，不是拘泥于自己的一亩三分地在做自己的事情，而是有更开放的心态跟各方进行合作，包括自己的竞争对手，来营造这样的一个生态环境。”

在合作的形式上，今年调查中有六成CEO计划在未来12个月进行合资经营或企业联盟，较去年上升了18个百分点。

本次普华永道的全球CEO调查采集了来自77个国家1,322名CEO的意见，其中，136名中国大陆的CEO参加了此次调查。（完）

(发稿 张世儒/林琦; 审校 杨淑祯)

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