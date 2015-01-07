“宝宝类”产品首现整体负增长 低收益致规模缩水--融360

今年中国外贸环境略转好但仍严峻 进出口有望回稳向好--商务部
路透北京5月4日 - 中国商务部周四发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透北京1月7日 - 中国领先的垂直金融搜索平台--融360发布最新报告表示，去年四季度，中国“宝宝类”理财产品首次出现环比负增长。2014年下半年，余额宝规模增长几乎停滞。
以下为融360报告的重要内容摘录：
元旦过后，各大基金公司相继披露旗下货币基金2014年第四季度的净值规模，与此对接的宝宝资产规模排行也得以新鲜出炉。截至2014年末，“宝宝类”理财产品规模较2014年第三季度减少557.46亿元人民币。这也是自2013年6月份余额宝诞生以来，“宝宝类”产品首次出现整体规模负增长。
其中，第三方支付系宝宝连续两个季度出现规模负增长，2014下半年规模减少约840亿元。目前，“宝宝类”产品中规模最大的余额宝，截至去年底的规模为5,789.36亿元。这一数据较去年第二季度末的5,741亿元增长并不大，意味着2014年下半年余额宝整体规模几乎停滞。
融360认为，“宝宝类”理财产品的规模增减与其收益率呈正相关，而收益率更多的要受货币政策和市场货币供应量影响。2014年第四季度，中国央行降息、A股行情暴涨，加上银行考核制度的变化，使“宝宝类”产品收益和规模出现下降。
融360预计，2015年，受需求下滑影响，“宝宝类”产品的收益率会进一步下滑，从而会导致未来该类产品的规模继续下降。
融360持续监测了国内多家“宝宝类”互联网余钱理财产品，这些“宝宝”发行机构涵盖了基金公司、商业银行、第三方支付、代销机构等各类机构。
中国央行此前于11月22日起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。
路透此前报导称，中国央行定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围；上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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