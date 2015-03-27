中国支持外资参与国内创新战略 单独科研计划无负面清单--发改委

路透北京3月27日 - 中国国务院近日发布加快实施创新驱动发展战略的意见。国家发改委高技术产业司司长綦成元周五表示，在改革创新当中不仅支持国内企业创新，也支持外资企业，在单独的科研计划中不会制定负面清单。

他在国新办政策吹风会上并称，鼓励和引导外资机构参与中国的科研计划，无论是在基础研究还是在应用研究。

“中国仍将继续深化改革，进一步加大对外开放...在改革创新当中不仅支持国内企业创新，也支持国外企业。”他说，在单独的科研计划里不会有负面清单，研发计划完全按照国家统一部署。

国务院《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》明确提出，积极引导外资研发中心，开展高附加值的原创性的研发活动，吸引国际知名科研机构来华联合组建科研中心。

发改委副主任林念修在同一场合表示，要发挥市场导向作用，突出企业作为市场主体，政府在支持企业创新方面，要做好铺路、赋权和造血三件事。

“措施要跟上，构建严格的知识产权保护制度，优化相关领域的行业监管和市场转入，打破行业垄断，调整资源配置，最大程度释放全社会创造活力。”他并称，强化对企业创新的普惠性财税政策的支持，降低享受税收政策的门槛。

他同时透露发改委正在牵头制定“互联网+”计划，以培育新的业态和经济增长点。

为加快实施创新驱动发展战略，中国国务院日前表示，营造激励创新的公平竞争环境，发挥市场竞争激励创新的根本性作用，强化资本市场对技术创新的支持。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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