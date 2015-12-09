中国暂停机构申请新RQDII业务 缓资本流出及防产品风险

路透香港12月9日 - 多位了解情况的消息人士周三透露，中国央行日前已窗口指导暂停机构申请新的RQDII（人民币合格境内机构投资者）相关业务。业内人士认为，此举是为了缓解中国资本净流出压力以及防范机构产品投向风险。

“这两个月借RQDII通道来境外买债、买人民币存款证（CD）的中资机构很多，规模也挺庞大的。鉴于此，央行日前已窗口通知，此类业务暂停。”一位中资基金人士称。

另一位商业银行金融市场部人士亦证实，昨晚已获悉，中国央行以窗口指导的形式通知商业银行托管部，暂停RQDII相关新业务的办理。

路透已就上述消息联系中国央行，但暂未获其立即置评。

去年11月，中国央行发布了关于RQDII境外证券投资有关事项的通知，正式开闸相关业务，且与QDII(合格境内机构投资者)额度的审批制不同，RQDII采用以实际募集规模为准的审批。

“今天已有几个机构来咨询RQDII被叫停的事了，前段时间被出海的RQDII资金价格推上来的美元债可能会调整一下了。”香港一位基金经理称，最近一个月，RQDII通道出来的不少银行理财资金购买了大量的美元债及中资银行发行的人民币CD。

一位香港外资行投资经理初步估算，自8.11汇改以来，借助RQDII渠道流出的各种产品规模有上千亿；但他表示，这一业务并不透明，只是粗略估算。

中国资本外流局面在经历短暂稳定期后似乎又出现加速之势。11月外汇储备意外大降872亿美元，至33个月新低，并创1996年有数据以来第三大月度跌幅，预计外储未来可能续降。

瑞士银行（中国）今年1月已首尝RQDII渠道“头啖汤”,首笔产品规模不大，投资标的为北美洲地区的高收益信用连接票据。

**防范机构投向风险**

一位正在操刀RQDII产品的中资券商投资经理表示，“监管层是次叫停RQDII通道出境，一方面是防止资金外流，另一方面可能忧虑机构动用杠杆及投资一些复杂的票据、期权等产品，为了防范风险。”

随着8月11日人民币汇率出现不小波动后，更多机构、专户资金碍于国内资产荒，热情高涨筹谋出海淘金，因QDII投资额度已频频告急，更多机构开始谋划通过RQDII出境。

RQDII所涉及的金融机构延续QDII制度下的四类机构(基金系、券商系、银行系、保险系)，RQDII与QDII的区别主要体现在：RQDII可以自有人民币资金或募集境内机构和个人人民币资金，投资于境外以人民币计价的产品。

但路透了解到，不少中资银行、券商、信托合作通过RQDII通道来境外投资，投资并不仅限于人民币计价的产品，还包括美元债、票据、境外挂钩的期权及其他结构化产品，亦有机构为追求产品收益，在产品中使用杠杆，而更多机构亦在摸索和申请RQDII中，此次叫停对机构出境投资影响较大。

“尤其是今年8月以来，机构出海热情很高，苦于QDII额度紧张，就摸索着发行RQDII相关产品，”北京一券商业务总监称，“但银监会对银行及信托投资境外的衍生票据及产品发行主体的国际评级限制较多，所以产品较少落地，而证监会的基金券商动作相对快一些。”

市场人士透露，中国建行(601939.SS)已悄然试水RQDII，10月中旬，该行理财资金通过投资申万宏源证券(000166.SZ)境外债定向资产管理计划、认购中海信托专项信托，并通过该信托单元的RQDII通道申购建行在伦敦发行的人民币债券，但金额仅5,000万。

而10月初，山东青岛市投融资平台--青岛城市建设投资（集团）发行的第一单地方融资平台美元三年期5亿元永续债，亦有中资机构通过RQDII通道购得。

10月底华宝信托亦推出一笔股权类境外市场投资RQDII信托产品，投向是在香港设立的航标控股有限公司的可转换票据。

消息人士并表示，一些境内金融机构通过RQDII境外投资，底层资产做了一些结构化设计转换为人民币计价资产，比如结构化票据，“这可能是监管层怕出风险的地方，不排除RQDII以后会明确资金投向后，过一阶段再恢复相关业务。”（完）