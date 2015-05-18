建立国家住房银行是中国住房融资体系完善的方向--国家信息中心

路透上海5月18日 - 中国国家信息中心的研究报告建议，以中央政府的名义建立住房储蓄制度，建立国家住房银行，是下一步完善中国住房金融制度的方向。

周一刊登在中国证券报上的报告指出，世界上较通行的住房金融制度包括住房抵押贷款制度、住房公积金制度以及住房储蓄制度。在制度的定位上，住房抵押贷款制度面向符合收入要求的人群，其基本属性是商业性、资本性的；住房公积金制度主要面向的是城镇中有固定职业和稳定收入的群体，其基本属性带有政策性和强制性。

而住房储蓄制度则是一种政府扶持的公益性和互助性住房融资体系。与住房抵押贷款制度相比，住房储蓄制度的非盈利性更明显，互助合作性更明确，住房储蓄银行并不以商业盈利为目的，区别于一般的商业银行。

报告认为，总体来说，这三种住房金融制度在功能、定位、目标等方面具有许多不同但又有相互补充，成为世界上主流的住房融资体系。并不能说哪种制度更有效率，而应该说三者互为补充共同发展，才能够为不同收入水平和住房需求的居民提供有效率的融资支持。

目前在中国，除了住房抵押贷款外，住房金融制度主要学习新加坡的住房公积金制度；应该说，借鉴国外住房金融制度的经验，在单一的公积金制度上拓展居民住房融资渠道，适时建立住房储蓄制度在当下的中国具有重要意义。

对于中国来说，如何保障居民的住房需求，特别是中低收入人群的住房需求一直是重要的课题。在新常态下，如何保持居民的住房需求、支持住房融资需求也是制度创新的重要课题。建立住房储蓄制度不仅有利于保障中低收入人群住房需求，也有利于促进社会征信体系建立。

在运行模式的选择上，报告认为，德国的住房储蓄制度是封闭性运行的，即住房储蓄银行的资金只能够用于向自己的参与人发放贷款，不能挪作他用，这样使得住房储蓄银行不受资本市场波动的影响。根据中国的实际情况，建议住房储蓄制度应主要学习德国经验，建立封闭的专业性的国家住房储蓄银行，保证中低收入居民的购房需求。(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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