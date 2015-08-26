中国降息降准拉动房地产需求效果料减弱 针对性政策可期待--链家

路透北京8月26日 - 中国央行宣布下调存贷款利率和存款准备金率之后，链家地产分析称，双降无疑利好楼市，但对市场需求的带动作用预计不及以往降息降准；考虑房地产对经济稳增长的重要性，未来仍有可能出台有针对性的政策，以刺激购房需求。

链家网研究院的李巧玲表示，在近期高成交量的市场背景下，市场低迷时期受到压制的需求已得到一定有效释放；而且利好政策接连出台，购房者对于利好政策的敏感度有所降低，因此此轮降息降准带动市场成交出现大幅增长的可能性不大。

她认为，一线城市和部分重点二线城市楼市成交量将继续维持高位稳定的可能性较大，而库存压力较大的三、四线城市楼市或不会出现明显起色。

在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。这是央行自去年11月以来第五次降息，也是今年第二次同时宣布降准和降息。

除了降息、降准的宏观政策工具之外，李巧玲指出，政府为刺激购房需求，仍有可能直接针对房地产市场出台相关政策，比如放开高端市场限购、降低二手房交易环节税费调整等，都是当下有必要采取的手段。

目前，实体经济下行压力持续增大，房地产供需矛盾减弱，三、四线城市甚至面临较高的库存压力，房地产行业存在较大放松的空间，以刺激需求释放，稳定经济增长。

李巧玲表示，在多轮降息、降准后，在购房预期方面或致分化，部分购房者会认为实体经济增长乏力，拖累房地产整体下行，未来房价出现下跌，出现观望心理；但也会有部分购房者认为，历次信贷松动都会带来需求入市，房价上涨预期加强。加之股市持续跌破低点，投资房产的意愿或有增强。

“综合来看，本次降息、降准对房地产实际影响或低于前几轮，但短期内市场依然会有所升温。”她在报告中写道。

根据链家网研究院统计，目前，北京市二手住宅商贷首套加权平均利率降至4.73%，与2014年10月（此轮降息开启前）相比降幅达到1.5个百分点。而此轮降息后首套房贷利率88折优惠的情况下，利率仅为4.53%，与一年前公积金贷款4.5%的利率基本持平。

最新路透调查显示，偏宽松的货币政策环境以及楼市信贷税收优惠，将助推中国房地产市场下半年延续回暖之势，今年全年房价将温和上升，一线和部分人口净流入明显的二线城市房价上涨压力较大。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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