中国不“限购”城市首套房贷首付比可下浮至20% 楼市去库存进行时（更新版）

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路透北京2月2日 - 中国2016年五大任务之一的“去库存”本周打响了第一炮。央行周二表示，为进一步支持合理住房消费，促进房地产市场平稳健康发展，对个人住房贷款政策有关事项进行调整。在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。

“此次政策的出台，实际上贯彻了2015年以来去库存的政策导向。而且从市场预期看，能够较好撼动去库存市场的绝招，只能是商业银行贷款政策的继续放松。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示。

他进一步指出，商业银行贷款的政策放松空间依然很大。此次政策对于首套住房和改善型住房的群体来说，都有积极作用，两成首付的比例，使得商业贷款购房者能够享受和公积金购房贷款相同的首付待遇，确实很有激励性。

德国商业银行经济学家周浩表示，此次政策将有助于加速中小城市去库存的进程，不过更重要的是中国应该对库存严重过剩城市的房地产投资进行限制。鉴于投资仍低迷，这意味着经济增长仍有下行压力，但有助于降低中期风险。

央行网站刊登与银监会联合发布的通知并称，在不实施“限购”措施的城市，对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房，最低首付款比例调整为不低于30%。

对于实施“限购”措施的城市，个人住房贷款政策按原规定执行。

央行表示，在此基础上，央行、银监会各派出机构应按照“分类指导，因地施策”的原则，加强与地方政府的沟通，指导各省级市场利率定价自律机制结合当地不同城市实际情况自主确定辖区内商业性个人住房贷款的最低首付款比例。

银行业金融机构应结合各省级市场利率定价自律机制确定的最低首付款比例要求以及本机构商业性个人住房贷款投放政策、风险防控等因素，并根据借款人的信用状况、还款能力等合理确定具体首付款比例和利率水平。

同时要加强住房金融宏观审慎管理。央行、银监会各派出机构应强化对房地产贷款资产质量、区域集中度、机构稳健性的监测、分析和评估；督促各省级市场利率定价自律机制根据房地产形势变化及地方政府调控要求，及时对辖区内商业性个人住房贷款最低首付款比例进行自律调整，促进银行业金融机构住房金融业务稳健运行和当地房地产市场平稳健康发展。

中国央行在去年9月30日曾对房贷做出调整，在不实施“限购”措施的城市，对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例调整为不低于25%。同时，应按照“分类指导，因地施策”的原则，根据不同城市情况，并结合当地实际情况自主确定辖内商业性个人住房贷款的最低首付款比例。（完）