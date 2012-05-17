龙湖地产称重庆领导层调整有利改善民营经济政策

路透香港5月17日电---以中国西部市场为主的龙湖地产(0960.HK)周四表示,重庆市领导层的调整对当地尤其是民营经济营运环境方面,会有政策上的改善,是利好的消息.

龙湖地产以重庆起家,其董事长吴亚军在股东大会後表示,市领导层的调整对重庆会是利好的.

"因为张(德江)书记是副总理级别,相信会为重庆带来很多资源."她说,而在整个民营经济营运环境上,相信会有政策上的改善,是利好的消息.

重庆市於3月中出现高层人事变动,市委书记一职由国务院副总理张德江兼任,取代倍受关注的薄熙来.

吴亚军并表示,今年1-4月公司的房地产销售均价略低,每平方米为8,000多元人民币,主要因期内公司在西部的销售较多,而有关市场以刚性需求为主,所以产品销售结构的改变造成均价下跌,但公司仍维持全年均价介乎于1-1.1万元的目标.

对於上周末人行忽然宣布下调存款准备金率,她认为,金融环境宽松,大家的日子会好过一些,但相信中央不大可能放松房地产调控.

龙湖地产今天收盘持平於11.42港元,过去一个月下滑近6%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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