中国6月末前实现40个主要城市个人住房信息系统联网--住建部

沪深证交所周二两融余额增加17.2亿元至8,903亿元
路透上海2月15日 - 中国股市沪综指周二收涨0.03%。沪深证交所融资融券余额当日增加17.2亿元人民币；两市两融余额为8,903亿元，创下逾三周来高点。
路透北京1月9日电---中国住房和城乡建设部部长姜伟新近日表示,2012年要继续加快个人住房信息系统建设,保证在6月末前实现40个主要城市的联网,以遏制异地炒房.
住建部网站新闻稿援引姜伟新在该部工作会议上并称,保证保障性安居工程的竣工率将是住房和城乡建设部2012年的一项重点工作.
"要密切关注房价走势,及时研究分析原因...要加快推进个人住房信息系统等6个信息系统的建设,并作为重要基础性工作抓实抓好,"姜伟新表示.
此前国内媒体曾援引相关人士称,40个主要城市的联网完成後,同一权属拥有人名下在40余个不同城市的房产将得以"一并查询",异地购房的资金流向、程度、走势将可以得到"统一监控".
中原集团研究中心高级经理刘渊则分析称,此举旨在基础信息收集,待到年中政策基调明确,到时或根据市场情况来决定下一步政策松紧.
姜伟新去年10月在回答全国人大常委会专题询曾称,正在努力建设城镇个人住房信息系统,未来若能将该系统与银行、财政、税务及公安信息系统统一到一个平台上,就不必再采取限购这种行政办法.(完)
欲了解更多详情,请点选住建部网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
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