不动产登记条例中长期意义深远 短期影响有限--中指院

路透北京12月23日 - 针对中国周一发布的不动产登记暂行条例，中国指数研究院发布报告称，不动产登记并非指向房地产调控，筑底信息共享最受关注，对房地产市场中长期意义深远，短期影响有限。

以下为该报告对条例政策意义的解读全文：

多层级、多部门间的基础信息共享最具意义。正式出台的《条例》依然延续了此前明确部门、城乡统一、信息共享、依法查询等四大亮点，但更加强调基础信息多维实时共享。与征求意见稿相比，正式出台文件更加强调登记簿应采用电子介质，同时要求加强对登记工作人员的管理和专业技术培训。

如同我们此前所说，不动产登记工作的最重要意义在于建立全国统一的信息管理基础平台，而这一平台的建立，不仅可以实现多部门间审批以及申请流程的简化，更重要的是，这为我国未来完善房地产税体系、个人住房信息系统、个人信用体系等一系列长效工作提供基础。

不动产登记并非指向房地产调控，短期影响相对有限。从不动产登记工作自身来看，重点在于统一多个部门工作，避免人员和行政资源浪费，同时形成相对全面的基础数据。

短期来看，由于条例执行对象为发生交易、转让或抵押行为的不动产，并未涉及存量房地产，在不动产登记信息管理基础平台全面运行、房地产税体系建立完善前，购房者观望情绪或将加重，投资性购房者大量抛售的可能性较小，但不排除反腐工作配合之下个别城市或局部地区二手房源集中供应从而影响当地房地产市场量价变化。

与住房信息联网、房地产税制改革等工作结合，中长期意义深远。今年3月不动产登记工作第一次部际联席会议上指出，将“用三年时间全面建立不动产统一登记制度，用4年时间运行统一的不动产登记信息管理基础平台”。如前文所述，短期内登记工作难以覆盖存量市场，但随着时间的推进，全国房地产基础数据将逐渐充实、完善。

统一登记将逐步构筑不动产基础数据，建立实施以土地为核心的不动产统一登记制度，有助于政府捋清家底，为更好地调配市场资源提供基础数据。今年以来，房产税提法已趋于弱化，房地产税制改革取而代之，作为底层架构的重要内容，建立全面、详尽的不动产档案尤为重要；而以土地为核心的登记方式，也将进一步完善集体土地产权，推进农村土地制度改革，推动农地入市；登记信息在国土、住房建设、财政、税务等多个部门的共享，将对住房信息联网工作起到积极的推动作用。

不动产登记制度作为房地产长效机制的有机组成部分，将推动其他相关制度逐步完善，间接调节市场供应、促进市场价格理性，推动市场积极健康发展。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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