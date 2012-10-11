中国住房建设将支撑未来6-12个月铜价-高盛

中国经济今年将呈前高后低格局 一季度GDP料增约6.6%--国家信息中心
路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。
* 中国住房建设完工量将支撑2013年铜价
* 随着中国保障房建设热潮在2014年消退,铜价面临"主要"下行风险
* 建议生产商利用未来6-12个月铜价上涨之机套保
路透新加坡10月11日电---高盛表示,中国住房建设完工量对铜价的支撑料将持续至2013年末,但当2014年住房建设热潮消退时,铜价或出现大幅调整.
高盛在报告中称,受中国保障房建设热潮推动,明年将有大量住房完工.这将支撑铜价,并使其表现优於铁矿石.
"我们建议生产商重点考虑抓住未来6-12个月的铜价上涨机会进行套期保值,其他投资者应持续监控未来12个月的铜持仓状况,谨记2013年末和2014年的下行风险,"高盛在周三的报告中表示.
高盛在10月初的另一份报告中预计,未来三个月後铜价料为每吨8,000美元,未来一年将升至9,000美元.
高盛表示,中国住房建设完工量的稳健增长,将继续作为推动铜需求增长的动力,这种情形至少会持续到明年底.此外,房地产销售的进一步升温也将鼓励新业主购买冰箱等电器,亦有利於促进铜需求.
"未来6-12个月,铜消费和价格表现或将...继续优於铁矿石,"高盛称.
但高盛也表示,2013和2014年中国建设完工增速料大幅放缓,加之铜矿供应增长加快,意味着铜价将面临重大下行风险.
高盛估计,去年全球四分之一的铜消费与中国的住房和物业领域相关.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
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