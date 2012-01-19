中国房市降温将大幅折损2012年GDP增幅

记者 Emily Kaiser 编译 戴素萍/李爽

路透1月18日电---中国地产市场降温可能造成2012年经济成长减少逾2个百分点,迫使北京当局要做出决定,是否急欲维持经济以每年逾8%的速度扩张.

即使中国这个全球第二大经济体能够避开房市崩盘,地产投资放缓几乎肯定会抑制经济成长.这个假设造就了分析师的预测,即2012年经济将放缓,但本周公布的数据暗示房市对经济成长的冲击甚至会更大.

中国2011年在不动产开发的投资成长28%至6.17万亿元人民币(9,776.7亿美元),整整较美国在2005年房市泡沫高峰时投入住宅不动产的资金多出2,000亿美元.

不过,中国不同於美国,没有房市供应过剩的问题.事实上,中国政府已誓言在2012年兴建700万套的保障性住宅.2011年估计有1,000万套.

但为了让地产投资可以增加GDP成长率,中国每年都必须扩大投资,而随着不动产价格滑落及开发商四处借贷,中国将必须更加努力才能超过2011年的强劲表现.

"如果它们(在2012年)兴建的数量和去年一样,那麽这可能会让GDP成长率降至6.6%,"在北京清华大学经济管理学院任教的经济学家Patrick Chovanec表示.

这将较2011年9.2%的成长率急剧下降,这还不包括通常可能会伴随着房市放缓而来间接冲击,像是建材需求下滑或银行的坏帐增加.

中国GDP图表,请点选(here)

中国最新的经济计画是GDP目标成长7%,但分析师普遍认为最少要有8%,才能带来足够的就业成长并支撑社会稳定.

中国所说的"保八,即是一条常用的底线,说明了北京当局维持经济成长在该水准上方的不成文规定.

"这是在(共产)党内部几近是牢不可破的事,"IHS Global Insight驻北京的分析师Alistair Thornton表示.

Thornton认为2012年经济成长将下滑至7.5-8%之间,主要是因为房市放缓.但他表示,如果中国选择不要刺激房市,那麽很可能会滑落至7%.

瑞银分析师Tao Wang预测2012年地产投资的成长幅度可能减半,比Chovanec预估的持平来得好些.这让GDP的成长率刚好落在约8%关卡.

"我们仍认为,2012年房地产投资将锐减,但不会崩跌,"她说.

周三公布数据显示,截至12月,中国房价已连降三个月,2012年对房地产开发商来说将是一场煎熬.1月10日公布路透调查显示,分析师认为今年房价将下降10-20%.

过去18个月,中国当局一直在抑制地产投机行为,以防止市场过热,如今其似乎也不急於改变立场.楼市泡沫及泡沫的破灭对经济的冲击将超过政策引导下的下滑.

在北京,房地产开发商仍希望决策者会放松管制.2010年北京是全国房价涨幅最大的城市之一,但如今感受到了政府紧缩举措的寒风.

"这完全取决於政府会否放宽政策,"一位崔姓年轻销售员在被问及房价可能走势时表示.

虽然房屋销售疲,但形势要更严峻才会促使政策改变.

北京似乎愿意看到淘汰一些开发商,但失业率上升以及经济成长骤降或许会促使北京解除2010年实施的部分限购举措.

"尽管中央政府基本不太同情开发商,但房地产投资增长迅速下降仍是一大隐忧,"麦格理分析师在1月17日写给客户的报告中称.

**备用政策工具**

中国仍有政策工具可用,以维持经济成长在8%以上,这一点毋庸置疑,但决策层是否愿意忍受因此带来的後果还不明朗.

据政府周二公布数据,2011年房地产投资占中国GDP的13%,超过分析师预估的10%.这意味着地产投资减速将严重拖累经济成长,而且要加大力度拉动GDP中剩余87%的部分,才能弥补地产投资锐减的影响.

2011年净出口拖累GDP成长,今年或许还会这样,因此就只剩下消费和政府支出这两大经济增长动力了.

中国可能采取刺激举措带动汽车和家电等高价产品的需求,2009年经济低迷时采取过这种举措,且取得了不错的效果.

但这种策略必须谨慎采用.刺激计划一般会提前拉动未来的需求,实际上是提前透支消费.

至于政府支出,中国在2009年曾投下大规模支出刺激计划,以对抗全球性衰退,但地方政府债务飙升至1.7万亿美元,且不良贷款还在上升.中国审计机构12月表示,查出840亿美元的违规地方政府债务.

"他们可能会向经济投入大笔资金,维持投资荣景,"清华大学的Chovanec表示."所有这些举措都需要付出代价,而且可能会非常高昂."(完)

--译文审校 王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。