中国抑制楼市新规恐雷声大雨点小

焦点：银行业者准备两阶段应急计划 安抚因英退变化而不安的员工
路透伦敦3月28日 - 银行业者如履薄冰，制定了两个阶段的应急计划，以防止流失那些焦虑不安的伦敦员工，同时计算出将有多少工作岗位因英国脱欧而必须迁往欧洲大陆。
路透北京3月6日 - 中国政府遏制房地产投机的计划恐怕是雷声大雨点小，面对地方政府如何执行相关措施存在的不确定性，市场反应过度了。
本周，因投资者担心对二手房转让价差征税20%的潜在影响，主要房地产开发商的股价重挫，例如中国万科(000002.SZ)、保利地产(600048.SS)、中国建筑(601668.SS)和华润置地(1109.HK)等。
但地方政府对遏制房地产投机计划的执行力度恐怕会打折扣。
尽管中国国务院希望打击房地产投机行为，但也给予地方政府更多治理本地市场的回旋余地。
“新规出台的时候市场总会有过度反应，因为存在不确定性而且有误读。”中国房地产业协会副秘书长何琦对路透称。他表示中央政府将监控房价上涨情况的责任交给省政府，省政府将负责监督市政府。
他补充称：“这意味着(房屋)供应过剩和供应不足的城市政策上会有很大不同。”
房地产与信贷专家预测，近期出台的举措对行业威胁不大，也不会打击首次置业者的购房热情。
“我们认为新政策不会对该行业带来特别大的影响。”标准普尔信用分析师符蓓对路透称，“它是针对投机者的，但市场去年以来的反弹是受自住需求带动。”
中国股市地产板块周二小涨0.6%，周一重挫逾9%。
分析师预计，新政策对小房地产开发商影响更大，这将使该行业两极分化情况加剧，势必掀起进一步整合。
惠誉称：“新规定将更多影响到利润率更低、项目针对投机购房者、或者项目集中在政策执行力度更严的城市的小开发商。”
中国建筑副总裁孔庆平在人大会议间隙对记者称，新政策“将遏制市场需求，但我们企业没问题。”
**等待细节**
新举措的效果将取决于地方政府的解读和执行情况。
“中国的惯例是中央政府做出大概要求，以给予地方官员(执行政策的)很大空间。”法国兴业银行中国经济学家姚炜表示。这表明一些地方政府在执行力度上可能更宽松。
例如美银美林首席中国经济学家陆挺在3月3日一份报告中称，20%的税收可能通过征管漏洞来豁免或大幅缩减。
中国财政部财政科学研究所所长贾康预计，这项税收可能只是暂时性举措，购房时间超过五年的业主或不在征收范围内。
他表示：“新规很多内容都需要详细解释。”(完)
(编译 程琳; 审校 王洋)
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